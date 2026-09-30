‘Intentó matar al piloto’: Pasajeros del avión de FlyDubai narran cómo un aviador apuñaló al otro

Pasajeros frustraron un presunto intento de secuestro del vuelo de Flydubai que iba de Dubái a Tel Aviv, Israel, incidente que el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que tenía la intención de estrellar el avión.

Los momentos de tensión se vivieron en el aire y en tierra. Los pasajeros que se atrevieron a neutralizar al presunto piloto atacante y los familiares de las personas que estaban en el vuelo recibieron actualizaciones sobre lo ocurrido por parte de sus seres queridos.

Una mujer contó que su hija estaba en el vuelo y la contactó para narrarle lo que estaba pasando en la aeronave. Aseguró que su hija vio cuando un sujeto intentó matar al piloto con un objeto punzocortante.

“Tenía un cuchillo e intentó matar al piloto. Mi hija estaba en el vuelo de Dubái a Israel y me llamó hace un momento. Perdió el control. ‘La gente gritaba, las cosas se estaban descontrolando’”, contó a Reuters sobre lo vivido.

Pasajeros piden ayuda tras controlar a atacante en vuelo de Flydubai

Otra grabación del momento que ocurrió en el vuelo de Flydubai fue tomada desde la cabina. En ella, un par de pasajeros, uno de ellos aparentemente lesionado, mostraron el momento en que el presunto agresor ya estaba controlado.

Los pasajeros hicieron un llamado para que enviaran ayuda y explicaron cuál era la situación. Aseguraron que “todos en el avión” estaban a salvo, con excepción de uno de los pilotos.

“En este momento hemos tomado el control de los atacantes, secuestradores. Estamos a punto de aterrizar. Cualquiera que me escuche, necesitamos ayuda. Estamos (volando) por Tabuk, aparentemente en la región de Arabia Saudita”, se escucha en la otra grabación difundida.

¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai con dirección a Israel?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai intentó estrellar la aeronave después de apuñalar a su compañero en la cabina.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirma el mandatario en un videocomunicado emitido por su oficina.

La aerolínea no confirmó el número de pasajeros que iba a bordo del avión, pero se trata de un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai, que suele tener capacidad para unas 174 personas.

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó de “intento de atentado terrorista yihadista” el incidente ocurrido en el avión de Flydubai con pasajeros israelíes.

“El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista”, dijo Katz en un comunicado distribuido por su Ministerio.

El atacante, cuya identidad no fue revelada, está bajo interrogatorio de las autoridades saudíes. La aerolínea declaró en un comunicado que “se desconocen las razones y los motivos subyacentes de este incidente, y que estos siguen siendo objeto de una investigación formal”.

Con información de Bloomberg y EFE.