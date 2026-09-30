¿De qué murió Otto Sirgo, actor de ‘Sortilegio’ y ‘Rosa Salvaje’? Esto reveló su hija

Valerie Sirgo afirmó que Otto no logró recuperarse tras la pérdida de su esposa, la actriz Maneli Morales, quien murió en 2020. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Valerie, hija del actor Otto Sirgo, compartió cómo fueron los últimos días de su padre, quien falleció a los 79 años tras una trayectoria que incluyó actuaciones en telenovelas mexicanas como Sortilegio y Lazos de amor.

El fallecimiento de Otto Sirgo fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un comunicado, en el que se recordó que la carrera del actor también incluyó proyectos en teatro y cine, además de la televisión.

El comunicado no detalló cuál fue la causa de muerte del también productor de telenovelas como Agujetas de color de rosa; sin embargo, durante un encuentro con medios de comunicación, Valerie brindó algunos detalles al respecto.

Otto Sirgo no siempre se dedicó a la actuación, anteriormente hizo una carrera en Administración de empresas turísticas. (Foto: Cuartoscuro) (Felipe Castellanos)

¿Cómo fueron los últimos días de Otto Sirgo, actor que falleció a los 79 años?

Valerie comentó que durante los últimos meses su papá estaba activo e incluso terminó de grabar una novela semanas atrás, una situación por la cual se encontraba contento.

“Hace más o menos como un mes y medio, dos meses, terminó su último proyecto, su última telenovela. Y estaba muy contento de seguir activo. Estaba muy feliz”, dijo la hija de Otto ante los medios de comunicación.

A pesar de ello, Valerie indicó que su papá continuaba procesando la pérdida de su esposa, la actriz Maneli Morales, quien falleció en 2020 y a quien seguía extrañando desde entonces.

“Tuvieron un gran amor, fueron una gran pareja. Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá. Él la extrañaba mucho. Lógico”, comentó y añadió que Otto siempre fue un “gran padre, marido, compañero y actor”.

Sobre los últimos días, Valerie informó que su papá estuvo internado previo a su fallecimiento, sin explicar qué llevó a Otto Sirgo a estar en una clínica: “Pasó unos días en el hospital. Él decidió ir a casa, estaba bien”, comentó.

¿Cuál fue la causa de muerte de Otto Sirgo? Esto sabemos

La hija del actor no compartió demasiados detalles sobre lo que sucedió con él; sin embargo, indicó que su fallecimiento estuvo relacionado con un problema cardíaco durante el encuentro con los medios de comunicación.

“Mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito”, comentó. Hasta ahora, se desconoce si Otto Sirgo tenía algún padecimiento que afectara al órgano, ya que el director solía ser reservado con sus temas de salud.

Tras la muerte de Maneli Morales, el actor comenzó a compartir algunos detalles sobre su estado de salud. En 2020 indicó que “tenía los bronquios afectados por el tabaco”, en una entrevista con De Primera Mano, donde afirmó que no dejaría de fumar a menos que un médico se lo prohibiera.

En 2022 apareció con un parche en el ojo, ya que fue operado de cataratas; además, el año pasado indicó que tenía problemas de equilibrio, pero que su estado de salud en general era óptimo.

Otto Sirgo también fue director de diferentes proyectos televisivos. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Cuál era la última voluntad de Otto Sirgo?

Valerie comentó que su papá les pidió que su cuerpo fuera incinerado. Tras ello, deseaba que las cenizas fueran esparcidas por el volcán Popocatépetl, una voluntad que sus seres queridos intentarán cumplir.

“Él alguna vez platicando me dijo que el otro día que los hijos alquiláramos un helicóptero y lanzáramos sus cenizas en el Popo subidos en un helicóptero. Es un poco complicado”, comentó.

La actriz indicó que intentarán realizar la última voluntad de su padre, tan cercano al plan original como les sea posible: “No hay helicóptero porque nos bajan, pero intentaremos hacer algo similar”, compartió.