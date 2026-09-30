Muere Jorge Kahwagi Macari, empresario, político y exboxeador, a los 58 años

Jorge Kahwagi Macari, exdiputado federal, falleció este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, confirmó Manuel Velasco.

El senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lamentó el fallecimiento del también exboxeador y expresó sus condolencias a familiares y amistades.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari, con quien coincidimos como diputados federales en la LIX Legislatura”, compartió Velasco.

Políticos, empresas y figuras de la farándula compartieron mensajes de condolencias tras confirmarse el fallecimiento de Kahwagi Macari, quienes en algún momento coincidieron con él.

“Vuela alto, querido Jorge (...) hermano querido, y me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, escribió el actor y empresario Roberto Palazuelos.

¿Quién era Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Antonio Kahwagi Macari fue una de las figuras singulares de la política, al construir una trayectoria que transitaba entre el empresariado editorial, el boxeo profesional, la autoría de libros y el liderazgo en dos bancadas parlamentarias distintas.

Kahwagi Macari cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el sector privado, destacó su participación como director corporativo y accionista del Grupo Empresarial Periodístico.

Kahwagi Macari, campeón de boxeo antes de la política

Fuera de las oficinas empresariales y gubernamentales, Kahwagi incursionó en el boxeo profesional en 2001 y dos años más tarde logró coronarse como campeón de peso crucero en Latinoamérica y en la República Mexicana.

Su incursión formal en la política parlamentaria inició en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Bajo la bandera del PVEM, ocupó un escaño como diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2004).

Durante ese periodo, ejerció un rol protagónico al ser nombrado coordinador del grupo parlamentario del PVEM.

Ruptura con el PVEM y nueva historia con Nueva Alianza

Posteriormente, Kahwagi se incorporó al Partido Nueva Alianza, donde asumió la Secretaría General de la Junta Ejecutiva Nacional y, más tarde, la Presidencia de la Junta Ejecutiva Nacional.

Para el periodo 2009-2012, regresó a San Lázaro como diputado federal por el principio de representación proporcional.

En agosto de 2011, fue designado coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, lo que le valió integrarse a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados durante el último año de la LXI Legislatura.