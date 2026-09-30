Clima en Nuevo León: Hasta 35°C para el jueves 1 de octubre

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, se prepara para un jueves, 1 de octubre, con un clima caluroso y cielo mayormente despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las temperaturas alcanzarán valores elevados, superando los 30°C en gran parte de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este jueves?

Para hoy, jueves, Monterrey registrará una temperatura mínima de 22.0°C y una máxima de 34.7°C, con vientos de 11 km/h. En San Pedro Garza García, las condiciones serán similares, con una mínima de 22.0°C y una máxima que llegará a los 33.7°C, también con vientos de 11 km/h.

Guadalupe tendrá una mínima de 23.0°C y una máxima de 36.7°C, acompañada de vientos de 13 km/h. La ciudad de Apodaca será la más calurosa, con una mínima de 23.0°C y una máxima de hasta 37.0°C, donde el viento soplará a 16 km/h. Todas las ciudades mantendrán un cielo despejado.

¿Habrá lluvias o viento en la zona metropolitana?

El pronóstico para este jueves en la Zona Metropolitana de Monterrey no incluye probabilidad de lluvias significativas. Las condiciones serán de cielo despejado en todas las ciudades principales, lo que contribuirá a la sensación de calor durante el día. Los vientos se mantendrán moderados, sin rachas fuertes.

A pesar de la actividad ciclónica en otras regiones del país, Nuevo León experimentará un clima seco y estable. La ausencia de probabilidad de precipitación y la poca nubosidad caracterizarán el ambiente en la entidad durante la jornada de hoy, jueves 1 de octubre.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 2 de octubre : Máxima de 35°C, Mínima de 23°C, Despejado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 23°C, Despejado, viento de 11 km/h. Sábado 3 de octubre : Máxima de 34°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 11 km/h. Domingo 4 de octubre: Máxima de 35°C, Mínima de 21°C, Cielo despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de continuidad en las altas temperaturas. Se esperan días soleados con pocas nubes, aunque el sábado podría presentar un cielo medio nublado. Las mínimas también se mantendrán elevadas, lo que indica noches templadas en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en Nuevo León?

Ante las temperaturas elevadas que se esperan en la zona, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad solar.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. También es crucial prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor. La preparación adecuada ayuda a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.