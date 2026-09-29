Nuevo León espera un miércoles 30 de septiembre cálido con cielo nublado todo el día

El pronóstico para Nuevo León este miércoles es de cielo mayormente nublado durante todo el día. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, experimentará un miércoles 30 de septiembre con cielo nublado.

Las temperaturas en la región variarán desde los 19°C hasta los 35°C, marcando un día templado a cálido.

¿Qué temperatura habrá mañana en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para este miércoles, Monterrey tendrá una mínima de 20°C y una máxima de 31°C. En San Pedro Garza García, los termómetros marcarán entre 19°C y 30°C, mostrando un ambiente ligeramente más fresco.

Guadalupe verá temperaturas que estarán entre los 20°C y los 32°C. Por su parte, Apodaca presentará las temperaturas más altas de la zona, con una mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 35°C.

¿Se prevén lluvias en Nuevo León este miércoles?

El pronóstico para Nuevo León este miércoles es de cielo mayormente nublado durante todo el día.

Aunque el SMN reporta sistemas tropicales que provocarán lluvias en otras regiones del país, la Zona Metropolitana de Monterrey no tiene una alta probabilidad de lluvias significativas.

El viento será ligero en la mayoría de las ciudades, con una velocidad de 5 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe. En Apodaca, el viento será un poco más fuerte, con 7 km/h, acompañando el cielo nublado en la región.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 30 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 20°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 1 de octubre: Máxima de 31°C, mínima de 17°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

Viernes 2 de octubre: Máxima de 29°C, mínima de 18°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el resto de la semana indica que las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 31°C, con un ligero descenso a 29°C para el viernes. Las mínimas bajarán a 17°C el jueves, antes de subir a 18°C el viernes.

¿Cómo prepararse para las temperaturas en Nuevo León?

Ante las temperaturas que se esperan, es importante mantenerse hidratado, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja usar ropa ligera y de colores claros para mitigar el calor, sobre todo en municipios con máximas más elevadas como Apodaca.

A pesar del cielo nublado, se recomienda aplicar protector solar si se planea pasar tiempo al aire libre. La variación de temperaturas entre la mañana y la tarde sugiere llevar una prenda ligera para las primeras horas del día y la noche.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para Nuevo León?

Para información detallada y actualizaciones constantes sobre el clima en Nuevo León, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las redes de Protección Civil del estado, que ofrecen datos confiables.

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