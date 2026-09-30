‘Intentó estrellarlo’: Desvían avión de FlyDubai y aterriza de emergencia tras intento de secuestro

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos del vuelo FlyDubai que sufrió un incidente este miércoles y acabó aterrizando en Arabia Saudí intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirma el mandatario en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

Las autoridades israelíes barajan un intento de secuestro como la hipótesis más plausible del incidente ocurrido este miércoles en un vuelo de FlyDubai de Dubái a Tel Aviv que fue derivado a Arabia Saudí, según informó a EFE un responsable de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Pasajeros del Flydubai frustraron presunto secuestro del avión

Un video que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo de Flydubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudí por un “incidente” relata cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó agredirlos a ellos: “Nos han atacado y hemos controlado al terrorista”.

El video, publicado por el Canal 12 israelí, muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión, donde custodian a los dos pilotos, quienes aparecen en el suelo y también ensangrentados.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado de lado en el suelo y con una máscara de oxígeno, como al piloto agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

“Este fue el que intentó apuñalarnos”, añaden mientras señalan a uno de ellos.

Los hombres añaden que todos los pasajeros están bien y que están bloqueando el paso a la cabina del avión, que, según medios israelíes, habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.

Faltan datos oficiales para confirmar supuesto secuestro de la aeronave

La información sobre lo ocurrido en el vuelo todavía es confusa y no existen por el momento datos oficiales que apunten a una hipótesis clara sobre lo sucedido.

Medios israelíes citan a funcionarios de seguridad para señalar un posible intento de secuestro del avión por parte del copiloto, quien tendría nacionalidad omaní y habría apuñalado al piloto, de nacionalidad emiratí.

Por ahora, el Ministerio de Transporte de Israel confirmó que el avión, que tenía como destino Tel Aviv, fue desviado debido a un “altercado entre la tripulación”. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que sigue la situación y que se tomarían las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk, publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se observa cómo, antes de atravesar la frontera con Jordania, la aeronave, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menor altura y siguió una trayectoria irregular hasta que, al llegar a la frontera con Jordania, dio media vuelta, tomó dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió “una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto”.

“Actualmente, las autoridades competentes están trabajando para completar las investigaciones necesarias”, concluye la nota, sin dar detalles sobre el motivo por el que ambos pilotos están heridos.