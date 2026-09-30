Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum del 30 de septiembre: Sigue EN VIVO las últimas noticias

La presidenta anunció que esta semana solo tendrá una gira por Veracruz.

Hoy es miércoles del ‘Detector de mentiras’ en la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 30 de septiembre.

La mandataria está acompañada de Alicia Bárcena, secretaría de Medio Ambiente, y Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se espera que la mandataria sea cuestionada por la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que involucra a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

En ocasiones anteriores, Sheinbaum ha defendido a la gobernadora de Baja California de los señalamientos que la relacionan con actividades presuntamente delictivas.

“El comunicado de la embajada de Estados Unidos dice que el tema de las visas es un asunto privado, así lo tienen ellos en su reglamento. Pero si se trata de un tema político, entonces tendrían que informarlo”, dijo en mayo de 2025 después de que Marina del Pilar Ávila confirmó que su visa americana había sido revocada.

La mandataria también podría ser cuestionada sobre la publicación del New York Times, que informó que dos agencias de Estados Unidos investigan a Andrés Manuel López Beltrán.

El diario señaló que agentes estadounidenses revisan las acusaciones en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por delincuencia organizada y huachicoleo, aunque hasta el momento no se han abierto procesos formales.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de este 30 de septiembre?

Esta semana, la presidenta de México ha invitado a miembros de su gabinete para que den un informe de acciones del segundo año de Gobierno.

Este miércoles fue turno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Alicia Bárcena dijo que entre otras acciones, la dependencia logró la recolección de 14 mil toneladas de basura en ríos y la plantación de 35 mil hectáreas como parte del programa Sembrando Vida.

Bárcena también destacó la limpieza del río Sonora, afectado por un derrame de Grupo México. La secretaria dijo que se han limpiado 288 kilómetros, “sacando 10 mil toneladas de suelo contaminado que van a ser confinadas en celdas especiales”.