AutoZone llega a 1,000 tiendas en México y acelera su expansión logística

AutoZone alcanzó un nuevo hito en su operación en México al llegar a 1,000 tiendas en el país, una expansión que ahora estará acompañada por el fortalecimiento de su infraestructura logística con la puesta en marcha de un nuevo Centro de Distribución en Juárez, Nuevo León, y el inicio de la construcción de un complejo logístico en León, Guanajuato.

La estrategia refleja una nueva etapa para la compañía, que busca ampliar su capacidad de abastecimiento y responder al crecimiento de la demanda de refacciones y productos automotrices tanto entre consumidores como en el segmento comercial, particularmente talleres y profesionales de la mecánica.

Cortesía cliente.

La apertura de la tienda número 1,000, ubicada en Querétaro, representa un punto relevante dentro de la trayectoria de AutoZone en el mercado mexicano, donde la empresa suma casi tres décadas de operación. La expansión ha llevado a la cadena a construir una presencia nacional respaldada por una red que atiende tanto a clientes particulares como a negocios dedicados a la reparación y mantenimiento de vehículos.

De acuerdo con la compañía, su oferta en México supera las 120,000 refacciones, con productos que cubren alrededor de 98% del parque vehicular mexicano. A esta disponibilidad se suma un esquema de garantías y asesoría especializada, elementos que forman parte de su propuesta para atender las necesidades de los automovilistas y, especialmente, de los talleres.

Sin embargo, el crecimiento de la red comercial requiere también una infraestructura capaz de sostener el suministro de productos. Por ello, la expansión logística se ha convertido en uno de los principales componentes de la estrategia de AutoZone en México.

El nuevo Centro de Distribución de Juárez, Nuevo León, amplía las capacidades de la compañía para movilizar mercancía hacia sus establecimientos, mientras que el complejo que se construye en León, Guanajuato, incorporará capacidad adicional a su operación. Ambas instalaciones complementarán al Centro de Distribución que la empresa mantiene en Tepeji, Hidalgo.

Cortesía cliente.

La ubicación de estos puntos logísticos permitirá fortalecer la cobertura de la red y mejorar los procesos de abastecimiento en distintas regiones del país. Para una compañía cuya propuesta depende de mantener disponibilidad de productos para vehículos de diferentes características, la capacidad logística se convierte en un elemento estratégico para acompañar la expansión de tiendas.

“Alcanzar 1,000 tiendas en México representa un momento histórico para AutoZone y refleja la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros durante casi tres décadas”, señaló Memo Demis, presidente de AutoZone México.

El directivo destacó que el crecimiento comercial está acompañado por inversiones en infraestructura que permitirán fortalecer la capacidad de abastecimiento, mejorar la disponibilidad de producto y mantener el nivel de servicio que la compañía busca ofrecer en las comunidades donde opera.

La expansión también tiene una dimensión laboral. AutoZone señala que cuenta con más de 17,000 colaboradores en México, conocidos internamente como AutoZoners, cuya participación ha sido parte del desarrollo de la operación nacional.

El avance de la empresa ocurre en un mercado automotriz que requiere una amplia disponibilidad de piezas y productos para mantener en circulación un parque vehicular diverso. En este contexto, el acceso a refacciones, la rapidez de suministro y la atención especializada representan factores relevantes tanto para los propietarios de vehículos como para los talleres.

Cortesía cliente.

Precisamente, el segmento comercial constituye una parte importante del modelo de AutoZone. Sus tiendas cuentan con programas dirigidos a talleres de reparación, distribuidores, estaciones de servicio y otras cuentas, que incluyen opciones de crédito comercial y entrega de refacciones.

La compañía también ha ampliado su operación más allá de las tiendas físicas mediante canales digitales y soluciones especializadas. Entre ellas se encuentra ALLDATA, plataforma enfocada en software de diagnóstico, reparación y administración de talleres, además de sus plataformas de comercio electrónico para consumidores y clientes profesionales.

A escala internacional, AutoZone reportó al 29 de agosto de 2026 un total de 8,031 tiendas, de las cuales 6,863 se encontraban en Estados Unidos, 1,001 en México y 167 en Brasil. Estas cifras colocan al mercado mexicano como uno de los principales componentes de su operación fuera de Estados Unidos.

La llegada a las 1,000 tiendas, junto con las nuevas inversiones en infraestructura, marca así una etapa de consolidación para la compañía en México. Más que ampliar el número de establecimientos, el siguiente reto consiste en construir las capacidades necesarias para sostener una red comercial de esta dimensión y garantizar que el crecimiento esté acompañado por una cadena de suministro capaz de responder a las necesidades de clientes y talleres.

Con nuevas capacidades logísticas en el norte y centro del país, AutoZone busca respaldar la expansión de su red y fortalecer su operación nacional, mientras continúa desarrollando una plataforma que combina tiendas físicas, atención especializada, programas comerciales y soluciones digitales para la industria automotriz.