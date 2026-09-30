El mapa corporativo de la CDMX se reacomoda: los corredores accesibles ganan terreno y el nearshoring empuja a Guadalajara y Querétaro

Guadalajara registró el mayor encarecimiento de oficinas del país en el trimestre: +7.64%, hasta 20.99 USD/m² , casi el doble del alza nacional (3.98%).

Dentro del Valle de México, los corredores tradicionales ya no monopolizan la demanda: Insurgentes promedia 21.89 USD/m² , por debajo del promedio de la ciudad (23 USD/m²), con la misma conectividad y calidad de inventario.

Reforma y Polanco no son los más caros en promedio: Bosques (27 USD/m²) y Lomas Palmas (26.77 USD/m²) los superan; Reforma promedia 23.66 USD/m² y Polanco 24.21 USD/m².

Las corporaciones reubican su soporte administrativo a nodos periféricos y reservan los centros tradicionales para las sedes que justifican su sobrecosto.

El mapa corporativo de México se está redibujando, y ya no se rige únicamente por imagen y prestigio. Según el Reporte de Oficinas del segundo trimestre de 2026 de la plataforma especializada Spot2.mx, la demanda de espacio corporativo se está diversificando hacia mercados y corredores que hasta hace poco eran secundarios, siguiendo la lógica de proximidad a la manufactura avanzada que impuso el nearshoring.

El dato que mejor lo ilustra a nivel nacional es la velocidad del encarecimiento fuera de la capital. Mientras el precio promedio nacional de renta subió 3.98% en el trimestre, Guadalajara se disparó 7.64% hasta 20.99 USD/m², el mayor avance del país, empujada por la llegada de operaciones de ensamble, prueba e ingeniería de semiconductores que demandan oficinas para centros de investigación y desarrollo.

Precios de oferta publicados en la plataforma Spot2.mx. No corresponden a precios de cierre ni al universo total del mercado.

Pero el reacomodo también ocurre dentro de la Ciudad de México, y desmiente un lugar común. En el imaginario, la renta de oficinas en Reforma y la renta de oficinas en Polanco son sinónimo de las tarifas más caras de la capital; los datos del reporte aclaran esa idea.

En renta promedio, los corredores más costosos del Valle de México son en realidad Bosques (27 USD/m²) y la renta de oficinas en Lomas Palmas (26.77 USD/m²), mientras que Reforma promedia 23.66 USD/m² y Polanco 24.21 USD/m², apenas por encima del promedio de la ciudad, de 23 USD/m². La jerarquía de precios de la capital no coincide con su jerarquía simbólica.

Precios de oferta publicados en la plataforma Spot2.mx. No corresponden a precios de cierre ni al universo total del mercado.

“El promedio de un corredor dice más del mercado que sus casos extremos”, apunta Vianey Macías, Head of Market Research en Spot2.mx. “Entre Bosques, el corredor más caro del Valle de México con 27 USD/m², y Norte, el más accesible con 18.02 USD/m², hay 50% de diferencia. Cuando el costo de ocupación se vuelve la variable que manda, muchas empresas descubren que pueden tener una dirección de prestigio sin pagar la tarifa de la torre insignia, o que un corredor como Insurgentes les da la misma calidad por menos.”

La renta de oficinas en Insurgentes es, justamente, el caso más ilustrativo. Con un promedio de 21.89 USD/m², por debajo de la media de la ciudad, ofrece la columna vertebral de conectividad de la capital y, al mismo tiempo, el mayor volumen de inventario corporativo publicado de la ZMVM. Es la ecuación que busca el inquilino pragmático de hoy: calidad y ubicación sin la prima automática del nombre.

“La descentralización dejó de ser una tendencia y se volvió estrategia de supervivencia”, afirma Macías. “Mientras los corredores prime enfrentan la presión de nuevos valores catastrales, mercados como Querétaro se consolidan como refugios de rentabilidad. Las corporaciones están reubicando su soporte administrativo a nodos de previsibilidad, y reservan los centros tradicionales para las sedes que sí justifican su sobrecosto con imagen de alto nivel.”

El fenómeno se replica en el mapa nacional. El Valle de México sigue siendo el centro de mando, con el 70% del inventario corporativo publicado en el trimestre, pero Monterrey concentra ya el 18% —con renta de 22.24 USD/m² y San Pedro Garza García como núcleo administrativo de la industria—, mientras Querétaro se posiciona como el mercado de mayor previsibilidad, con un promedio de 20.60 USD/m² y el inventario en obra gris más accesible del país, a 18.16 USD/m², un imán para equipos que quieren diseñar sus propios laboratorios.

Para Spot2.mx, la implicación para el capital inmobiliario es directa: el desarrollador que concentre toda su apuesta en las grandes avenidas de siempre puede estar leyendo un mapa que ya cambió. “La geografía corporativa se reconfiguró alrededor de la manufactura y del costo de ocupación”, concluye Macías. “Las empresas ya no eligen dónde instalarse solo por prestigio, sino por qué tan cerca están de su planta y qué tan predecible es su costo. Los corredores y las ciudades que entiendan esa ecuación son los que van a capturar la demanda derivada del nearshoring en los próximos años.”

Renta promedio por corredor del Valle de México, 2T 2026

Renta de oficinas Clase A+, A y B, en dólares por metro cuadrado al mes. Precios de oferta publicados en la plataforma Spot2.mx durante el segundo trimestre de 2026; no corresponden a precios de cierre ni al universo total del mercado inmobiliario corporativo mexicano. Fuente: Reporte de Oficinas 2Q 2026, Spot2.mx.

Sobre Spot2.mx

Spot2.mx es una plataforma especializada en inmuebles comerciales en México, que conecta a empresas, brokers y propietarios con espacios comerciales, oficinas y naves industriales disponibles en el país de forma ágil y transparente. Fundada a finales de 2021, combina experiencia local, inteligencia de mercado, tecnología propia y análisis estratégico, para dar transparencia a las operaciones del sector.

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