Pemex toca fondo: Producción de petróleo y exportaciones registran mínimos históricos en agosto

¿Qué pasó con Pemex en agosto? Producción de crudo y exportaciones tocan mínimos históricos. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Petróleos Mexicanos (Pemex) divulgó sus resultados operativos de agosto con cuatro días de retraso respecto a la fecha establecida en su calendario de publicación, en un mes marcado por niveles históricamente bajos en la producción de petróleo crudo y las exportaciones.

Por una parte, la producción de petróleo crudo ascendió a 1 millón 336 mil barriles diarios durante el octavo mes del año, lo que representó su nivel más bajo desde que la petrolera tiene registros.

La producción de ‘oro negro’ reportó una disminución anual de 2.7 por ciento, lo que significó su caída más alta desde noviembre de 2025.

Adicionalmente, la petrolera que dirige Juan Carlos Carpio produjo 300.8 mil barriles diarios de condensados que, sumados a la producción de crudo, dieron como resultado un total de 1 millón 637 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos.

Este indicador es el que suele utilizar el Gobierno de México como referencia para su meta de alcanzar una producción de 1 millón 800 mil barriles diarios hacia 2030. Sin embargo, aun con ambos componentes, la producción se ubicó en su nivel más bajo desde junio de 2025.

Exportaciones petroleras registran un desplome de más del 40%

Pero este no fue el único indicador que tocó fondo durante agosto, ya que las exportaciones petroleras ascendieron a 275.7 mil barriles diarios, lo que significó un desplome de 44.9 por ciento a tasa anual, su mayor caída desde diciembre de 2025.

Además, las ventas de ‘oro negro’ al extranjero se ubicaron en su nivel más bajo desde que la Empresa Pública del Estado tiene registros y quedaron 47.2 por ciento por debajo de la plataforma de exportación prevista en los Criterios Generales de Política Económica para el cierre de este año, estimada en un promedio de 522.4 mil barriles diarios.

La caída de las exportaciones también golpeó los ingresos de la petrolera, que durante el mes captó apenas 626.9 millones de dólares por la venta de crudo al extranjero, una disminución anual de 34.3 por ciento.

Pemex no logró incrementar la entrada de petrodólares, pese a un entorno geopolítico marcado por la incertidumbre que mantuvo elevados los precios del crudo durante buena parte del año. En agosto, el precio promedio de exportación se ubicó en 73.3 dólares por barril, apenas 2.8 por ciento por debajo del nivel observado un mes antes.

Entre enero y agosto del presente año, el precio promedio del barril de exportación se ubicó en 77.4 dólares, ligeramente por debajo de los 78.4 dólares estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Retrasos en la publicación de resultados de Pemex

Pemex reportó, por segundo mes consecutivo, sus resultados operativos con retraso. Los indicadores correspondientes a julio fueron publicados con seis días de demora, ya que debían darse a conocer el 26 de agosto, pero se difundieron hasta el 1 de septiembre.

La situación se repitió con los resultados de agosto, cuya publicación estaba programada para el 25 de septiembre, pero fueron divulgados hasta la noche del día 29, cuatro días después de la fecha establecida.

Para el próximo mes, Pemex tiene previsto divulgar los resultados operativos de septiembre el 30 de octubre. Sin embargo, su calendario ya no muestra las fechas de publicación correspondientes a los datos del último trimestre del año.