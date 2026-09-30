Binance apuesta por integrar ahorro, pagos e inversión digital en México

El dinero digital comienza a ampliar sus fronteras en México. Los pagos transfronterizos, las stablecoins y la tokenización de activos se perfilan como algunos de los principales casos de uso de la tecnología blockchain, en un mercado donde los usuarios buscan alternativas para mover, ahorrar e invertir su dinero de manera más ágil.

Durante el evento Binance Day, “Tokenización, dólares digitales y pagos: hacia dónde va el futuro del dinero”, Salvador Rivero, gerente general de Binance México, explicó que el país representa un mercado con oportunidades relevantes para el desarrollo de servicios financieros basados en tecnología blockchain.

“México es un país muy particular y es la razón por la que decidimos inicialmente llegar al país”, señaló Rivero, quien identificó en los pagos transfronterizos uno de los usos con mayor potencial en el corto plazo.

De acuerdo con el directivo, alrededor de 60 por ciento de los pagos realizados con stablecoins dentro de la actividad que observa Binance están relacionados con operaciones transfronterizas. A ello se suma la adopción de activos digitales en México, país que, según un estudio citado por Rivero, ocupa el lugar 11 a nivel mundial en adopción de criptomonedas.

Salvador Rivero, gerente general de Binance México (Nicolás Tavira)

La siguiente etapa apunta hacia la tokenización, es decir, llevar activos del mundo real a redes blockchain para facilitar su acceso y operación. Sin embargo, Rivero consideró que para avanzar en este terreno será necesario acompañar la innovación con un marco regulatorio adecuado.

En este sentido, destacó que ya existe una propuesta para regular las stablecoins denominadas en pesos mexicanos, presentada en mayo, aunque aclaró que todavía no se encuentra formalmente en discusión. Para Binance, dijo, este sería un primer paso hacia una regulación que posteriormente permita integrar otros activos a la cadena de bloques.

La estrategia de la compañía también contempla concentrar diferentes servicios financieros en una misma plataforma. Rivero explicó que Binance trabaja bajo el concepto de “Super App”, con herramientas orientadas al ahorro, pagos e inversión.

Entre ellas se encuentran los dólares digitales con rendimiento, pagos transfronterizos disponibles las 24 horas, una tarjeta para utilizar activos digitales y acceso a activos de inversión, incluidas acciones estadounidenses tokenizadas que pueden operar de manera continua.

“Estamos aterrizando a esta Super App, donde estamos concentrando todos los beneficios de la infraestructura para que lo puedas tener en tu celular”, explicó.

Rivero agregó que el crecimiento de las wallets con saldos superiores a 10 mil dólares, que Binance estima en 90 por ciento durante los últimos dos años, refleja un mayor interés por mantener exposición a dólares digitales y acceder a alternativas de inversión. “En los próximos cinco años se van a ver completamente distintos a este año”, anticipó.

Salvador Rivero, gerente general de Binance México (Nicolás Tavira)

Más allá de la evolución de las criptomonedas, el cambio apunta hacia una transformación más amplia de la infraestructura financiera. Para México, el avance de los pagos transfronterizos, los dólares digitales y la tokenización podría ampliar el acceso a nuevos servicios financieros, aunque su desarrollo dependerá tanto de la adopción de los usuarios como de la evolución del marco regulatorio.

En este escenario, blockchain comienza a dejar de ser únicamente una tecnología asociada a los activos digitales para convertirse en una infraestructura con potencial para modificar la manera en que las personas ahorran, invierten y mueven su dinero.