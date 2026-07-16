Terrorismo de izquierda: ¿Qué grupos políticos considera EU como una amenaza?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó que cuatro organizaciones violentas fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

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La administración de Estados Unidos colocó al terrorismo político de extrema izquierda en el centro de su agenda internacional de seguridad.

A unos días de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, que se realizará el 16 de julio y será encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, Washington destacó que cuatro organizaciones violentas fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

¿Por qué EU considera terroristas a los grupos de extrema izquierda?

El gobierno estadounidense sostiene que el terrorismo político de extrema izquierda ha registrado un resurgimiento en diversas regiones del mundo y que sus acciones han incluido ataques violentos contra ciudadanos, funcionarios públicos, cuerpos policiales, empresas e infraestructura crítica.

¿Qué grupos de izquierda fueron designados como terroristas por Estados Unidos?

Desde noviembre de 2025, Estados Unidos designó a Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de la Clase Revolucionaria como organizaciones terroristas.

Además, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar y desarticular las redes financieras vinculadas con estos grupos.

Como parte de la estrategia, Washington también ha impulsado mecanismos de cooperación internacional, incluido el Taller inaugural de Aplicación de la Ley Antiterrorista celebrado en mayo de 2026, en el que participaron representantes de 14 países.

Antifa Ost

Es una organización de extrema izquierda con presencia en Europa del Este que, según el Departamento de Estado, promueve acciones violentas contra instituciones estatales y actores identificados como adversarios políticos.

Estados Unidos la incluyó en sus listas de terrorismo por su participación en actividades violentas con motivación ideológica.

Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI)

Se trata de una red anarquista transnacional surgida en Italia que opera bajo un modelo descentralizado. El grupo ha reivindicado ataques con explosivos y acciones violentas contra instalaciones gubernamentales, diplomáticas y económicas en distintos países, de acuerdo con información oficial estadounidense.

Justicia Proletaria Armada

El Departamento de Estado identifica a esta organización como un grupo revolucionario de extrema izquierda involucrado en actos de violencia política dirigidos contra representantes gubernamentales y objetivos vinculados con estructuras estatales.

Autodefensa de la Clase Revolucionaria

Esta organización ha sido señalada por Estados Unidos por promover la violencia política bajo postulados revolucionarios de extrema izquierda. La designación estadounidense la vincula con actividades terroristas dirigidas contra instituciones y objetivos considerados estratégicos.

La reunión ministerial del 16 de julio buscará ampliar la cooperación internacional para identificar actividades violentas, interrumpir el financiamiento del terrorismo y reforzar las capacidades de los gobiernos frente a amenazas transnacionales, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.