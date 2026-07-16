Pedro Haces llama a fortalecer Agenda 2030

Pedro Haces participó en un foro de alto nivel en Nueva York.

Los parlamentos deben tener más acción para el cumplimiento de la Agenda 2030 e incorporar la justicia social en los proyectos urbanos, afirmó en Nueva York el diputado federal Pedro Haces Barba durante su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.

Afirmó que los grandes desafíos globales ya no pueden resolverse únicamente mediante acuerdos internacionales, sino que requieren parlamentos capaces de transformar esos compromisos en leyes, presupuestos y mecanismos efectivos de seguimiento.

“Los gobiernos negocian acuerdos internacionales; los parlamentos somos quienes los convertimos en leyes, presupuestos, derechos y mecanismos de supervisión.”

El morenista intervino en el panel Ciudades y Comunidades Sostenibles, de la ONU, en el que se pronunció porque el desarrollo urbano se mida por calidad de vida y no solo por el crecimiento de su infraestructura.

“Una ciudad moderna no es la que tiene los edificios más altos; es la que no deja a nadie atrás.”

Presentó tres propuestas, entre ellas, impulsar leyes acompañadas de presupuestos suficientes, y crear una Red Parlamentaria Internacional de Ciudades Sostenibles, que permita compartir experiencias legislativas y mejores prácticas.

Además de incorporar criterios de justicia social en la evaluación de los proyectos urbanos financiados con recursos públicos.