¡Caos en el AICM! Manifestación de taxistas bloqueará la Terminal 1: ¿Qué calle cerrarán HOY?

Si tienes un vuelo programado para este martes 29 de septiembre, toma precauciones: una manifestación de taxistas está prevista para este día en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El bloqueo de taxistas está previsto en el Boulevard Puerto Aéreo, lo que podría provocar afectaciones viales en los accesos a la Terminal 1 del AICM.

De acuerdo con información del aeropuerto de la CDMX, la movilización está prevista alrededor de las 9:30 horas y podría complicar el tránsito vehicular en la zona, por lo que las autoridades recomendaron a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto.

¿Qué recomienda el AICM a los pasajeros HOY 29 de septiembre?

El aeropuerto de CDMX pidió a las personas que tengan vuelos programados para este martes 29 de septiembre considerar tiempo adicional para sus traslados, debido a las posibles afectaciones en los accesos a la Terminal 1.

Asimismo, recomendó mantenerse informados mediante los canales institucionales y consultar directamente con la aerolínea el estatus de cada vuelo.

¿Qué problemas ha enfrentado el AICM?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concluyó la primera etapa de su remodelación, enfocada principalmente en mejorar la imagen y las instalaciones de las terminales. Sin embargo, las obras y mejoras se han visto opacadas por diversos incidentes registrados en los últimos días.

A menos de una semana de concluir esta primera etapa, un puente ubicado en las inmediaciones de la Terminal 1 sufrió un derrumbe, lo que generó afectaciones en la zona.

Posteriormente, un socavón apareció en uno de los accesos a la Terminal 2, debido al reblandecimiento del terreno. El desperfecto tuvo que ser atendido y reparado por las autoridades del aeropuerto.

Estos incidentes se suman a los retos que enfrenta el principal aeropuerto del país mientras busca agilizar y modernizar la experiencia de los pasajeros mediante filtros electrónicos, procesos migratorios automatizados y una renovación estética de sus instalaciones.

Ahora, una nueva situación amenaza con complicar el ingreso de viajeros al aeropuerto. Este miércoles, el AICM alertó sobre la posible presencia de manifestantes en los alrededores de las terminales, por lo que anunció medidas especiales de seguridad.

“Ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales, pedimos tu comprensión, ya que como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario”, informó el aeropuerto.