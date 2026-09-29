CDMX y Edomex despiden septiembre con temperaturas frescas y lluvias

El cielo estará nublado en el Valle de México, con probabilidad de lluvias. (Foto: Cuartoscuro)

El Valle de México, con CDMX y Edomex, tendrá cielos nublados este miércoles 30 de septiembre.

El SMN prevé temperaturas entre 7°C y 27°C, con probabilidad de lluvias por canales de baja presión.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

La CDMX registrará mínima de 11.7°C y máxima de 25.0°C. Toluca será más fresca, entre 7.0°C y 19.0°C. Municipios de Toluca esperan entre 8°C y 21°C.

En Naucalpan, las temperaturas variarán de 11.0°C a 24.7°C. Naucalpan de Juárez tendrá entre 12°C y 26°C. Ecatepec verá mínima de 12.0°C y máxima de 26.3°C, con Ecatepec de Morelos entre 13°C y 27°C.

¿Habrá lluvias este miércoles en CDMX y Edomex?

El cielo estará nublado en el Valle de México, con probabilidad de lluvias. La tormenta tropical Rachel y canales de baja presión traerán chubascos. Las tardes serán húmedas en CDMX y Edomex.

Los vientos serán ligeros. En Ciudad de México y Ecatepec, de 4 km/h. Toluca tendrá 3 km/h, y Naucalpan, 5 km/h. El cielo nublado aumenta la probabilidad de lluvias dispersas.

¿Cuál es el pronóstico extendido para esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 30 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 1 de octubre: Máxima de 25°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 2 de octubre: Máxima de 24°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia es una ligera baja en las temperaturas máximas, con mínimas estables. El cielo seguirá nublado y la probabilidad de lluvias persistirá por las tardes. Se recomienda estar atento a los avisos del SMN.

¿Cómo protegerse del clima fresco en CDMX y Edomex?

Ante el cielo nublado y la probabilidad de lluvias, es vital tomar precauciones. Lleve paraguas o impermeable y use ropa abrigadora, sobre todo por la mañana y noche. Mantenerse hidratado es importante, aunque no haga calor.

Para CDMX y Edomex, vista en capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Un suéter o chamarra ligera será útil. Si maneja, revise su auto y conduzca con precaución por el piso mojado.

¿Existen alertas climáticas para el Valle de México?

El SMN monitorea los sistemas que afectan al país. Aunque no hay alertas extremas para el Valle de México, se aconseja estar informado sobre los avisos por lluvias. Los canales de baja presión pueden generar chubascos.

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