Wall Street abre mixto pese a baja en los precios del petróleo: ¿Cómo opera HOY?

A pesar de las bajas en los precios del petróleo las preocupaciones entre los participantes del mercado, sobre las tensiones geopolíticas, no lograron disiparse por completo, manteniendo a los principales barómetros de Wall Street en terreno de pérdidas.

El Dow Jones registra una caída de 0.55 por ciento, situándose en los 51 mil 481.51 enteros, seguido por el S&P 500 que retrocede 0.13 por ciento a 7 mil 683.69 puntos, mientras que el Nasdaq sube 0.01 por ciento, rondando en las 26 mil 820.38 unidades.

“Los mercados siguen atentos al conflicto con Irán y al efecto que los elevados precios de los energéticos podrían tener sobre la inflación y las decisiones de la Reserva Federal. Además, se confirmó que funcionarios de Estados Unidos e Irán mantuvieron ayer conversaciones indirectas por separado con mediadores, aunque surgieron mensajes mixtos”, indicaron analistas de GBM.

Del lado de Europa, la mayoría de las plazas operan con sesgo positivo, el CAC 40 de Francia sube 0.09 por ciento, en los 8 mil 85.61 enteros, acompañado por avances de 0.27 por ciento tanto para el IBEX 35 de España, en los 19 mil 653.43 puntos, como para el FTSE 100 de Londres, situándose en los 10 mil 713.96 enteros, por su parte, el DAX de Alemania asciende 0.19 por ciento, colocándose en las 25 mil 454.27 unidades.

Asimismo, a nivel local los movimientos son positivos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, sube 0.52 por ciento, en los 65 mil 279.83 puntos, mientras que, por el otro lado, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, con 0.33 por ciento más, ronda en los mil 310.62 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan pérdidas de 0.96 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 91.68 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.66 por ciento menos, se sitúa en los 104.60 billetes verdes por unidad.