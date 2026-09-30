Muere Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años

Peppino Mazzullo fue la voz original de Topo Gigio, personaje al que interpretó durante más de cuatro décadas. (Foto ilustrativa generada con IA).

Ya nadie nos mandará “a la camita, a la camita”: Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio, murió a los 100 años.

El fallecimiento del legendario actor de doblaje y locutor ocurrió esta mañana en su casa de Santo Stefano di Briga, una aldea en las colinas en Messina (Sicilia, Italia), el mismo lugar donde nació y vivió su retiro.

Los servicios fúnebres se realizarán este jueves 1 de octubre en la iglesia de San Giovanni, en Santo Stefano Briga, informó Giornale di Sicilia. De acuerdo con Il Fatto Quotidiano, sus familiares aseguran que se fue sin sufrimiento.

Mazzullo fue la voz del famoso ratón durante más de cuatro décadas. Apenas el pasado 6 de junio, celebró su centenario con un gran festejo en la plaza de Santo Stefano Briga, a donde acudió todo el pueblo a rendirle homenaje con un pastel con forma de 100. Ese día, después de una proyección en la iglesia, Mazzullo hizo por última vez la voz del ratoncillo que marcó su vida.

En México, la voz de Topo Gigio fue interpretada por Gabriel Garzón, quien también falleció en enero de este año, a los 57 años.

El personaje italiano Topo Gigio marcó a generaciones de todo el mundo. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

¿Quién fue Peppino Mazzullo?

Peppino Mazzullo nació en 1926. Fue un apasionado del teatro que comenzó muy joven en los escenarios y se mudó a Roma a los 20 años para hacerse de un nombre como actor.

Tras profesionalizarse en academias de Roma y Milán, en la década de los 60 se hizo famoso por su interpretación del entrañable personaje infantil Richetto en el festival Zecchino d’Oro.

Aunque encontró su camino a la inmortalidad en 1961 con Topo Gigio, títere creado por Maria Perego a quien dio voz hasta 2006. Citado por Il Fatto Quotidiano, Mazzullo solía contar cómo inició todo de forma muy sencilla en un estudio de la RAI: “Lo tomé, empecé a jugar con él y me cambió la vida”.

No le gustaba que lo consideraran actor de doblaje, relató a Il Fatto Quotidiano: “Siempre he sido yo quien ha creado y dado vida a los personajes, nunca me he limitado a imitar”.

Además, Mazzullo se dedicó a la formación teatral tras fundar el Piccolissimo Teatro de Messina en 2004. Y en 2008 fue reconocido con el Leggio d’Oro por su trabajo de voz en dibujos animados.