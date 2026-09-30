Jazmin Bugarín asegura que renunció a su nacionalidad estadounidense

La senadora Jazmin Bugarín nació en California, pero asegura que renunció a la nacionalidad estadounidense.

Jazmin Bugarín, coordinadora de la Transformación de Morena en Nayarit, explicó que nació en California, Estados Unidos, mientras sus padres, una familia nayarita de origen campesino, se encontraban en ese país por motivos de trabajo, y aseguró que regresó a México poco después de su nacimiento.

Bugarín Rodríguez señaló que “hace años” realizó procedimientos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para renunciar a sus vínculos con Estados Unidos y fueron nuevamente certificados en 2024, aunque no precisó cuándo realizó por primera vez ese trámite.

Este miércoles difundió un comunicado tras haber sido electa como coordinadora estatal de la Defensa de la Soberanía y la Cuarta Transformación en Nayarit, y la polémica que generó su historia y origen familiar.

“Soy hija de una familia nayarita, de origen campesino”, señaló Bugarín y explicó que la migración de sus padres al país vecino ocurrió, como en otros casos, en busca de trabajo y oportunidades.

De acuerdo con su versión, permaneció poco tiempo en Estados Unidos tras su nacimiento y posteriormente regresó a México.

“Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer, a quién servir y representar: a México y al pueblo nayarita”, afirmó.

Bugarín sostuvo que tiene nacionalidad mexicana por nacimiento y que también es “nayarita conforme a lo establecido por la Constitución de Nayarit”.

¿Qué establece la Constitución de Nayarit?

Pero la Constitución estatal establece en su artículo 15 que son nayaritas quienes nazcan en territorio del estado, sin importar la nacionalidad de sus padres y en el artículo 16 establece los requisitos para ser ciudadano nayarita, entre ellos ser mexicano por nacimiento o naturalización y contar con al menos seis meses de residencia en la entidad.

Además, la Constitución estatal establece en su artículo 62 que para ser gobernador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, además de ser nativo del estado o contar con una vecindad efectiva en Nayarit de al menos cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

En relación con su vínculo con Estados Unidos, Bugarín señaló que realizó desde hace años diversos procedimientos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) .

Según explicó, mediante esos procedimientos renunció a “toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente al de los Estados Unidos de América”.

También, dijo que realizó una protesta de “adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades Mexicanas”.

Jazmin Bugarín renunció a su doble nacionalidad?

Según una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2024 documentó parte de ese proceso y el órgano jurisdiccional señaló que Bugarín presentó un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, expedido por la SRE el 18 de abril de 2024.

El certificado, de acuerdo con la resolución, establece su nacionalidad mexicana por nacimiento y contiene la renuncia expresa a la sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, específicamente Estados Unidos.

Bugarín no señaló haber obtenido ante autoridades estadounidenses un Certificado de Pérdida de Nacionalidad de ese país.

Sin embargo, enfatizó que su postura respecto a México no corresponde al actual proceso político.

“Lo asumí formal y jurídicamente desde hace años”, afirmó la senadora con licencia por el PVEM, quien desde 2011 participó en el PRI como representante local en La Yesca, diputada local y federal de ese sitio; consejera política nacional, y en 2019 brinca al PVEM tras no obtener la dirigencia estatal del tricolor.

También citó una postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la soberanía y sostuvo que, cuando está de por medio ese principio, no se pueden servir dos intereses nacionales.

“Nacer en otro país fue una circunstancia de mi historia familiar. Elegir a México ha sido una decisión consciente y sostenida”, expresó.

Finalmente, afirmó que su compromiso está con el país y con la entidad: “Mi lealtad es con México y mi compromiso siempre estará con Nayarit y con su gente”.