Hallan sin vida a cinco integrantes de una familia en Montemorelos, Nuevo León; tres eran menores

La Fiscalía de Nuevo León investiga el homicidio de cinco integrantes de una familia, localizadas sin vida en dos puntos de Montemorelos.

Una familia fue localizada sin vida en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, luego de que una mujer y uno de sus hijos fueran encontrados con impactos de arma de fuego dentro de una camioneta y, posteriormente, las autoridades localizaran a otros dos menores y a un hombre muertos en un domicilio relacionado con las primeras víctimas.

El primer hallazgo ocurrió durante este miércoles, cerca del camino a Hualahuitas, donde elementos de la policía localizaron una camioneta Jeep Rubicón. En el interior se encontraban una mujer y un menor de edad, ambos sin signos vitales y con heridas producidas por arma de fuego.

¿Quiénes son las víctimas de multihomicidio en Montemorelos?

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue identificada como Cintia Abigail, de aproximadamente 33 años, mientras que el menor sería su hijo Gustavo, de cuatro años. Las autoridades encontraron además un arma de fuego dentro del vehículo, aunque todavía no se ha establecido oficialmente su relación con los hechos.

La investigación llevó posteriormente a los agentes hasta un domicilio de la colonia Los Nogales, donde fueron localizados otros dos menores y un hombre también sin vida. Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Bruno, de 11 años; Cristian, de 10 y el adulto como Leodegario, conocido como ‘Junior’.

Los primeros informes señalan que Leodegario sería pareja sentimental de la mujer y que los tres menores serían hijos de ella. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León deberá confirmar oficialmente las identidades y los vínculos familiares mediante las diligencias correspondientes.

El caso generó una movilización de agentes ministeriales, policías y cuerpos de auxilio en ambos puntos. Peritos de la Fiscalía y personal del Servicio Médico Forense procesaron las escenas en busca de indicios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar dónde ocurrió el ataque.

Analizan cámaras tras hallazgo de familia en Montemorelos

Entre las líneas de investigación se encuentra el análisis de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del domicilio. De acuerdo con información preliminar, durante la noche habría habido personas reunidas en la vivienda.

Hasta el momento, la autoridad estatal no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido públicamente un móvil para el múltiple homicidio. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar quién o quiénes participaron en los asesinatos y establecer las circunstancias en las que fueron privadas de la vida las cinco personas.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las autopsias y demás diligencias legales. La investigación continúa abierta mientras las autoridades recaban testimonios, evidencias y registros de videovigilancia que permitan esclarecer un caso que ha causado consternación entre habitantes de Montemorelos.