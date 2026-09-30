Buscan a Jazmín Adriana Méndez: La mujer de 38 años desapareció en Ecatepec; esto sabemos

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jazmín Adriana fue vista por última vez el 27 de septiembre de 2026. (Foto: Boletín de búsqueda)

Familiares de Jazmín Adriana Méndez Contreras realizaron el martes un bloqueo a la altura del metro Río de los Remedios en la Avenida Central, en el municipio de Ecatepec, para exigir la aparición con vida de la mujer de 38 años.

El bloqueo carretero, que impedía el paso a los automovilistas que se dirigían a Ciudad Azteca, en el municipio mexiquense, duró más de tres horas.

Según medios de comunicación, Jazmín Adriana Méndez fue vista por última vez el domingo pasado cuando fue citada para recibir un dinero que le debían y ya no volvió a casa.

Una de las hijas de Jazmín Adriana contó a medios que su madre tenía que ver a una de sus exparejas para recibir el dinero; sin embargo, no regresó a casa.

Agregó que el punto de reunión sería en una estación de la Línea 9 del Metro. La hija de Jazmín Adriana, también señaló que han podido localizar el teléfono de su madre en Chalco, cerca de donde vive su expareja.

Los familiares salieron a bloquear la Avenida Central para exigir una investigación por la desaparición de la mujer.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Jazmín Adriana?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un boletín de urgencia para localizar a Jazmín Adriana Méndez Contreras, de 38 años, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Ecatepec de Morelos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jazmín Adriana fue vista por última vez el 27 de septiembre de 2026, en la colonia La Estrella, en Ecatepec. El reporte por su ausencia fue presentado el 28 de septiembre.

Buscan a Jazmín Adriana Méndez

La mujer mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello negro, ojos café oscuro y tez blanca. Como señas particulares, la ficha señala una cicatriz en las rodillas, un lunar en el ojo derecho y un tatuaje en el hombro izquierdo con una mariposa y la leyenda “todo pasa”.

Al momento de su desaparición vestía una blusa negra de tirantes, pants azul con brillos a los costados y tenis color negro.

La Fiscalía pidió a la población que tenga información que pueda ayudar a localizarla comunicarse a la línea sin costo 800 890 2940. También está disponible el programa ODISEA, en el número (722) 283 20 12.