¿Quiénes son los amigos de ‘Andy’ López Beltrán y de qué se les señala?

¿Quiénes son los amigos de ‘Andy’ López Beltrán? Estos son los empresarios señalados (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, también conocido como ‘Andy’, vuelve a estar en el ojo del huracán por los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con hechos delictivos, dentro de un esquema en el que aparecen algunos de sus amigos y socios.

Supuestamente, López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estaría bajo la lupa de autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes citadas por The New York Times.

Los señalamientos contra ‘Andy’ López se relacionan con presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

Los hermanos Olán, presuntos socios de ‘Andy’ López en entramado empresarial

Raymundo Riva Palacio afirmó que la “pareja de negocios” de ‘Andy’ López, Jorge Amílcar Olán, “viejo amigo y socio”, fue exhibida tanto por los señalamientos como por trabajos periodísticos que lo vinculan con un presunto entramado para obtener beneficios de contratos con el gobierno.

En su columna titulada Empieza la noche oscura, publicada en El Financiero, Riva Palacio aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum retomó su interés en Amílcar Olán por “temor de López Obrador y Andy” de que colabore con autoridades estadounidenses y revele detalles sobre “los negocios oscuros del clan del expresidente”.

Amílcar Olán supuestamente sería una figura importante dentro del entramado empresarial de ‘Andy’ López, el senador Adán Augusto López Hernández y “varios miembros del Grupo Tabasco”.

Sin embargo, se distanció sin perder comunicación, por lo que residía en Suiza. Supuestamente, se habría llevado 3 mil millones de pesos del grupo, operación detectada por las autoridades hacendarias, pero sin que “levantaran banderas rojas” o abrieran una investigación por la transacción.

El socio de ‘Andy’ López Beltrán tendría conocimiento sobre los vínculos de su hermano, Luis Alberto Olán, con Iván Cazarín Molina, ‘El Tanque’, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur de México, según lo expuesto por Riva Palacio.

Luis Alberto Olán fue gerente en las obras de construcción del Tren Maya y vigiló “los intereses de su hermano (Jorge Amílcar) y presuntamente de Andy y Gonzalo López Beltrán”, apunta Riva Palacio.

Pese a los señalamientos contra los amigos y socios de ‘Andy’, López Beltrán no inició una investigación en su contra; el columnista supone que esto ocurrió para “no asustarlo y que busque la protección estadounidense”.

¿La FGR investiga a ‘Andy’ López Beltrán?

La presidenta Claudia Sheinbaum negó tener conocimiento de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Andrés Manuel López Beltrán, luego de la publicación de The New York Times.

“Que yo sepa, no. Tendría que informar la Fiscalía, pero no tenemos conocimiento de ello”, comentó Sheinbaum.

La mandataria señaló que la publicación del diario estadounidense no está sustentada en una investigación formal.