Dólar ‘arrastra por el suelo’ al peso en septiembre: Es la moneda más depreciada del mundo

El peso cerrará con una pérdida superior a los 100 centavos en septiembre, lo que sería su peor desempeño mensual de al menos el último año.

El ‘desplome’ del peso mexicano provocó que analistas recortaran sus pronósticos de fin de año, después de que la moneda tuvo un desempeño inferior al de todas las demás divisas principales durante septiembre.

Société Générale, Morgan Stanley y Banco Base revisaron a la baja sus estimaciones para el peso, a medida que los operadores de carry trade-quienes se endeudan en una moneda con bajas tasas de interés para invertir en otra que ofrece mayores rendimientos-, abandonan el mercado.

El peso lleva una depreciación de casi 6 por ciento en lo que va de septiembre, con el peor desempeño entre todas las monedas seguidas por Bloomberg, después de haber alcanzado un máximo de dos años a principios del mes.

¿Por qué el peso se ‘desplomó’ ante el dólar?

El ‘superpeso’ perdió terreno después de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal y de la posterior decisión del Banco de México de mantener sin cambios su tasa, lo que redujo el diferencial de tasas de interés que había servido de soporte para la popular estrategia de carry trade.

“El peso era una moneda vulnerable antes de que comenzara esta ola de ventas”, consideró Brendan McKenna, estratega de mercados emergentes de Société Générale en Nueva York. “Una vez que Banxico confirmó su disposición a desacoplarse de la Fed y permitir un diferencial de tasas más estrecho, esas vulnerabilidades se materializaron y el peso reaccionó en consecuencia”.

El diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos y México cayó a su menor nivel desde al menos 2008 y se ha reducido a la mitad tan solo durante el último año, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

Analistas estiman que la Fed subirá su tasa de interés al menos tres veces de aquí a 2027, lo que presionará más al peso. (Bloomberg Daybreak/Photographer: Bloomberg Daybreak)

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Después de que la Junta de Gobierno dejó sin cambios la tasa de interés el 24 de septiembre, Société Générale ajustó su pronóstico para el peso al cierre del año a 18 unidades por dólar, nivel cercano a la cotización actual y que contrasta con su estimación previa de 17.25 pesos por dólar, realizada antes de la decisión del Banxico.

Esta semana, Morgan Stanley revisó su pronóstico para el peso durante el cuarto trimestre a 18.25 pesos por dólar, un nivel 6 por ciento más débil que su estimación anterior. Banco Base modificó su previsión para el mismo periodo a 18.20 pesos por dólar, desde los 17.80 pesos estimados previamente.

“La fiesta del carry trade terminó”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Carlos Muñoz-Carcamo, estratega de Deutsche Bank, escribió en un reporte la semana pasada que el atractivo del peso para las operaciones de carry trade está disminuyendo, mientras la moneda aparece como una de las más caras entre sus pares y las posiciones de los inversionistas “parecen excesivas”. Los estrategas del banco ahora pronostican un tipo de cambio de 18.20 pesos por dólar al cierre del año, frente a los 17.50 pesos previstos anteriormente.

El peso mexicano, una de las más líquidas entre los mercados emergentes, también enfrentó presiones en medio de una venta generalizada de activos de riesgo, mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron a sus niveles más altos en décadas.

“Mientras los rendimientos en Estados Unidos permanezcan elevados y el mercado anticipe una Fed más restrictiva, será difícil que el peso logre recuperar de manera sostenida el terreno que ha perdido”, dijo Antonio Di Giacomo, analista sénior de mercados de XS.com.