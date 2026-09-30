¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari más allá de la política? Su paso por el boxeo y los realities

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años y, aunque una de sus facetas más conocidas estuvo en la política, su trayectoria abarcó el deporte y los espectáculos.

Personalidades de todos los rubros han lamentado su fallecimiento. El senador Manuel Velasco escribió recordó a su “amigo”: “coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura”.

En tanto, el actor Roberto Palazuelos expresó: “Vuela alto querido Jorge así como viviste, Dios te bendiga siempre hermano querido. Me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla, con mucho cariño en este momento tan duro”.

La historia de Jorge Kahwagi Macari

Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México. Al igual que otros famosos como Verónica Castro, Pedro Sola y Hugo Sánchez, él también pasó por la UNAM, donde estudió Derecho. También hizo otra licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana.

“No es muy usual que un empresario se meta a boxear (...) He ido demostrando con mucho esfuerzo que soy un buen boxeador (...) En un principio fue difícil, todo mundo lo veía como una locura, que cómo era posible que me iba a meter a boxear, como siempre te ponen límites que ni uno te pone, se han dado cuenta que ahí voy, echándole ganas, representando a México”, comentó a Cristina Pacheco, en el programa Conversando (2003).

Kahwagi también desarrolló una carrera como boxeador profesional y obtuvo campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo. (Foto: Cuartoscuro.com). (Oswaldo Ramírez)

Jorge Kahwagi en el boxeo

Kahwagi contó a la periodista Cristina Pacheco que su gusto por el boxeo empezó cuando era un niño era pequeño y delgado, por lo cual su padre lo llevó al Deportivo Hacienda con Carlos Gómez: “Él lo hacía con el interés de que yo aprendiera a defenderme, pero el boxeo me empezó a apasionar”.

Comenzó en el deporte representando a la UNAM. En su etapa amateur acumuló un récord de 43 peleas, de las cuales ganó 38 por nocaut.

Su carrera profesional arrancó en noviembre de 2001, cuando venció a Perry Williams. Él competía en la división de peso crucero (de 80 kg a 86.600 kg), una categoría poco común en México en esa época, según dijo a Cristina Pacheco.

En 2003, Kahwagi se coronó Campeón Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Rusia, tras noquear a Alexey Osokin. Destacó con Cristina Pacheco que fue la primera vez en la historia del boxeo latinoamericano que se obtenía dicho título en peso crucero.

Jorge Kahwagi, retuvo en su poder el título de Campeón Internacional de Peso Crucero del CMB, tras vencer al ruso Alexei Osokin en el primer round, dentro de la función de box denominada 'Peleando por Nuestro México'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Pedro Mera)

En aquella pelea sufrió un corte en la ceja y cayó a la lona en el segundo round, pero logró recuperarse y ganar por nocaut en el cuarto round. Enfrentó la hostilidad del público y tuvo que recibir el cinturón de campeón en el vestidor.

Para 2004, sumó a su palmarés el campeonato latino de peso crucero del CMB, cuando venció a Dwayne Swift.

Además, narró a Pacheco que habitualmente entrenaba en Las Vegas, dedicando entre 4 y 5 horas diarias a correr, gimnasio, pera, costal, cuerda, manopleo y sparring. Su madre le elaboraba y diseñaba sus batas y calzones de boxeo, colaborando con artesanos de trajes de charro y de torero.

Su carrera en el boxeo se extendió hasta 2015, cuando peleó por última vez contra Ramón Olivas Echevería, en Filipinas. En total, tuvo 12 combates, todas fueron victorias por nocaut.

El diputado con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Kahwagi baila con la cubana Nuirka Marcos dentro de las actividades recreativas que se realizan dentro del programa Big Brother VIP 3. (Foto: Cuartoscuro.com). (Iván Stephens)

Jorge Kahwagi en la política

Para 2003, Kahwagi se fue a otro ‘cuadrilátero’: la política. Fue diputado federal durante la LIX Legislatura y se convirtió en coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Después, en 2009, se incorporó al Partido Nueva Alianza, donde ocupó la Secretaría General de la Junta Ejecutiva Nacional.

Para 2011, fue designado coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Con este cargo se integró a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) durante el último año de la LXI Legislatura.

Roxana fue la ganadora del Big Brother VIP, Jorge Kahwagi fue tercero. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM (Nelly Salas)

Jorge Kahwagi participó en Big Brother

Alternanto todos los mundos en los que hacía carrera, en 2004 Kahwagi pidió licencia como diputado estuvo en Big Brother VIP, donde se llevó el tercer lugar, detrás de Sergio Mayer y la ganadora Roxana Castellanos.

En aquella edición, compitió con Niurka Marcos, Fabiola Campomanes, Héctor Sandarti y Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava.