¿Por qué Sheinbaum pide a EU que quite asilo a juez Ulises Bernabé? Esto dijo del caso Ayotzinapa

El Gobierno de México pidió que se le retire el asilo al juez Ulises Bernabé, relacionado con el caso Ayotzinapa, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum y agregó que además se ha solicitado su extradición desde Estados Unidos.

“Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé, porque no tiene por qué tenerlo porque nunca estuvo en riesgo su vida y declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí. Y estamos pidiendo su extradición”, apuntó la mandataria en su conferencia matutina este miércoles.

José Ulises Bernabé García era el asesor jurídico de barandilla en la estación de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, y estaba en la guardia cuando ocurrió la desaparición de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en 2014. Actualmente está en Estados Unidos.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas de la escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa fueron desaparecidos en circunstancias que aún son investigadas.

En un informe este año, en el doceavo aniversario de los hechos, Amnistía Internacional señaló que si bien ha habido avances del caso Ayotzinapa como la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivera, aún están pendientes otros procesos, como las extradiciones de Tomás Zerón, extititular de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra prófugo en Israel, y de Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, “que podrían aportar elementos sobre el paradero de los 43 normalistas”.

Además, Amnistía señala que aún falta la entrega de 800 folios de las fuerzas armadas que ya habían sido señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Dichos documentos reservados por el Ejército podrían contener evidencias de la participación de elementos del Ejército en la desaparición de los jóvenes.

¿Cómo estuvo involucrado Ulises Bernabé en la noche del caso Ayotzinapa en 2014?

En una acta circunstanciada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que narra la entrevista que realizaron visitadores de la Oficina Especial del Caso Iguala al ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, este destacó que en el momento de los hechos era suboficial y recibió desde la radio operadora el informe de que estudiantes causaban destrozos en la Central de Autobuses Estrella Blanca.

Según la narración de Salgado Valladares, que ocurrió en mayo de 2015, en medio del caos de comunicación, recibió una llamada de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, para acudir como apoyo a la Comandancia.

Al llegar al lugar hacia las 22:00 horas, el testigo indicó que había “aproximadamente 16 a 17 personas” detenidas y “le pregunté al licenciado de Barandilla, responsable de los detenidos, de nombre José Ulises Bernabé García, que qué pasaba con esos detenidos y me respondió que eran estudiantes de Ayotzinapa y estaban en espera para darles entrada a las celdas”. “Todos tenían tapada la cara con sus camisas”.

Salgado Valladares expuso que a la Comandancia llegaron otros mandos, entre ellos César Nava e Ignacio Aceves, policías de Cocula. Según su narración, Nava habló con Ulises Bernabé solo unos minutos y salió de su oficina, para informarle después que por “orden de arriba me voy a llevar a estos chavos”.

“Los policías de Cocula llevaban cascos y pasamontañas y los estudiantes llevaban cubierto el rostro con sus playeras, algunos iban esposados y otros llevaban las manos en la nuca, 16 o 17 aproximadamente, porque no los conté estaba oscuro, después de que se retiraron salió el oficial de Barandilla, José Ulises Bernabé García y me dijo “Comandante yo no quiero problemas, yo no quiero broncas”, desconozco que le haya dicho César Nava".

En junio de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que el juez de Barandilla (Ulises Bernabé) estaba asilado y refirió que el funcionario dijo que los estudiantes normalistas “no estuvieron en el juzgado, cuando hay pruebas de que sí estuvieron, y de ahí se los llevaron los policías”.