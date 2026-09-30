¿Qué pasó con la ficha roja de Inés Gómez Mont? ‘Son factureros reconocidos’, acusa Sheinbaum

Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia desde octubre de 2021. (Foto: Cuartoscuro/Pexels/Imagen generada con IA Gemini)

A cinco años de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja de búsqueda en contra de Inés Gómez Mont, la conductora de televisión, y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, esta les fue retirada.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la noticia durante su conferencia de prensa matutina: “Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga”, indicó.

La exconductora de Ventaneando y Álvarez Puga tenían una ficha de búsqueda de la Interpol, luego de que salieron de México tras las acusaciones por presuntos delitos como malversación de fondos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en México acusada como presunta líder de una organización criminal que desvió recursos públicos (Foto: Cuartoscuro).

Caso Inés Gómez Mont: ¿Qué dijo Sheinbaum sobre el retiro de la ficha roja de la Interpol?

Claudia Sheinbaum se mostró sorprendida ante la decisión de la Interpol, debido a que tanto la excolaboradora de Pati Chapoy como el empresario cuentan con órdenes de aprehensión en México.

“Son factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber, que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas”, dijo la mandataria en su ‘mañanera’ del 30 de septiembre.

En octubre de 2021, un juez emitió la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo. Aunque la presentadora defendió su inocencia en diferentes ocasiones, ambos salieron del país a finales de ese mismo año.

Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR), entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, solicitó a la Interpol una ficha roja de búsqueda en contra de la pareja, la cual les fue concedida.

Desde entonces, Gómez Mont y Álvarez Puga estaban siendo buscados en más de 190 países alrededor del mundo. Hasta este momento, se desconoce la ubicación de la presentadora de televisión.

En octubre de 2025, el empresario fue detenido en Estados Unidos, por lo cual la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales solicitó la detención provisional con fines de extradición.

Aunque la ficha roja seguía activa, esta fue retirada, por lo cual Claudia Sheinbaum afirmó que pedirá explicaciones ante la organización internacional, ya que la pareja sigue prófuga de la justicia en México.

“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja. Si van a otro país, tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, aseguró la mandataria sin dar más detalles sobre el caso.

¿De qué delitos se acusa a Inés Gómez Mont?

El caso de Inés Gómez Mont se remonta a septiembre de 2021, cuando comenzaron los rumores que involucraban a la conductora y su esposo con supuestas actividades ilícitas.

Poco después se confirmó que la Fiscalía General de la República estaba investigando a Inés y Víctor por supuestamente haber utilizado empresas fantasma para simular operaciones que no existieron, con lo cual habrían realizado operaciones de lavado de dinero.

La pareja, además, supuestamente simuló facturaciones después de obtener contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación entre 2016 y 2017.

Inés Gómez Mont explicó, a través de un comunicado en redes sociales, que específicamente se le acusó de “haber recibido dinero de dos contratos públicos, que suman 3 mil millones de pesos, y de pertenecer a la delincuencia organizada”.

Además, en octubre de 2021, la presentadora informó que se solicitaron nuevas órdenes de aprehensión por problemas fiscales con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué ha dicho Inés Gómez Mont de las acusaciones en su contra?

Desde el primer momento en el que comenzaron las acusaciones en su contra, la conductora negó participar en actividades ilícitas y afirmó que ella jamás había robado “un solo peso”.

“Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, dijo e indicó que seguiría trabajando para demostrar su inocencia.

A finales de 2021, Inés Gómez Mont salió del país. Aunque intentó ampararse ante las órdenes de aprehensión en su contra, no lo logró; por ahora, no está claro dónde se encuentra la famosa.

A pesar de ello, diferentes personalidades han admitido tener contacto con ella, tal como Pati Chapoy, quien indicó que Gómez Mont le envió un mensaje para darle las condolencias tras el fallecimiento de Daniel Bisogno.