Puebla y Morelos prevén un jueves 1 de octubre con cielos cubiertos y temperaturas frescas

El SMN monitorea los canales de baja presión y otros sistemas que influyen en el clima del centro del país. (Foto: Cuartoscuro)

Los estados de Puebla y Morelos se preparan para un viernes 2 de octubre con cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias. Ciudades como Puebla, Cuernavaca y Cholula tendrán temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuye estas condiciones a canales de baja presión en el centro del país.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 13.7°C y la máxima de 21.3°C. El cielo permanecerá cubierto, con 95 por ciento de probabilidad de lluvia. El viento alcanzará los 6 km/h, manteniendo un ambiente fresco en la capital poblana.

Cuernavaca, Morelos, registrará una mínima de 12.3°C y una máxima de 20.0°C, con cielo cubierto y viento de 4 km/h. En Cholula, Puebla, las temperaturas estarán entre 13.3°C y 21.0°C.

También se espera 95 por ciento de probabilidad de lluvia y viento de 5 km/h, con San Andrés Cholula alcanzando hasta 23°C.

¿Habrá lluvias mañana en Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia será alta en toda la región, con un 95 por ciento en Puebla y Cholula. Cuernavaca tendrá condiciones similares. El cielo se mantendrá cubierto, lo que ayudará a conservar un ambiente fresco. Estas precipitaciones son esperadas debido a la influencia de canales de baja presión.

El viento en la zona será ligero, con 6 km/h en Puebla, 5 km/h en Cholula y 4 km/h en Cuernavaca. Este viento suave, junto al cielo cubierto, mantendrá el ambiente fresco. Estas condiciones son resultado de canales de baja presión en el interior del país, que traen lluvias al centro de México.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Puebla y Morelos es el siguiente:

Viernes 2 de octubre: Máxima de 22°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 3 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 15°C, cielo cubierto, viento de 6 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 13°C, cielo cubierto, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos muestra la persistencia del clima fresco y los cielos cubiertos. Las temperaturas máximas estarán entre 21°C y 22°C, y las mínimas entre 13°C y 15°C. Es importante estar listo para posibles lluvias continuas durante estos días.

¿Qué recomendaciones hay para el clima en Puebla y Morelos?

Con la probabilidad de lluvias y el ambiente fresco, se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos llevar paraguas o impermeable.

Es clave mantenerse hidratado, aun con temperaturas no tan altas. Usar varias capas de ropa ayudará a adaptarse a los cambios del clima.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere revisar el pronóstico de lluvia antes de salir. La vestimenta adecuada incluye suéteres o chaquetas ligeras, especialmente por la mañana y noche. Es importante estar preparado para el clima fresco y las posibles lloviznas.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en México?

Para consultar el pronóstico oficial, se recomienda visitar el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sus reportes son clave para la población de Puebla y Morelos.

El SMN monitorea los canales de baja presión y otros sistemas que influyen en el clima del centro del país.

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