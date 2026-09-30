¿Carlos Torres era investigado por la UIF antes de las sanciones de EU? Esto dijo Sheinbaum

“La UIF dice que hay irregularidades en las cuentas de las personas pero no significa que tengan vínculos con algún grupo delictivo", explicó Sheinbaum. (Cuartoscuro).

En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si Carlos Torres, señalado por EU por tener vínculos con ‘La Mayiza’, ya era investigado en México.

Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueara sus cuentas Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Al respecto, la mandataria explicó que la UIF solo detecta irregularidades en cuentas bancarias, pero que no necesariamente presentan una denuncia penal.

“La UIF dice que hay irregularidades en las cuentas de las personas pero no significa que tengan vínculos con algún grupo delictivo; incluso la persona a la que se le congelan las cuentas tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar”, dijo Sheinbaum.

Tras la acusación del Departamento del Tesoro sobre dirigir una red de protección al narcotráfico,las cuentas bancarias de Torres fueron canceladas el martes 29 de septiembre.

“Se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras ”, explicó en un comunicado.

Por ello, la unidad de la Secretaría de Hacienda procedió al bloqueo de las cuentas de Carlos Torres y de los señalados en la acusación del Departamento del Tesoro, entre quienes también está Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

¿Qué dijo Marina del Pilar Ávila sobre las acusaciones a su exesposo?

Marina del Pilar se deslindó de los señalamientos de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres, exdiputado federal y local, de ser facilitador del Cártel de Sinaloa, al asegurar que ni ella ni su Gobierno serán “voceros de esas circunstancias”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a casi cincuenta personas y entidades que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, entre ellos, Torres, y exfuncionarios de Baja California.

Entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran:

El líder del cártel, Ismael Zambada Sicarios (alias ‘Mayito Flaco’).

Algunos miembros de su círculo más íntimo.

Los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México explicaron desde el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Ante las sanciones, Del Pilar, dijo desconocer “todos los hechos que se presentan en esta acusación” e insistió en que las autoridades correspondientes deben informar al respecto.

Con información de EFE.