Volaris dejará de volar en el aeropuerto de Tulum; suspende operaciones y venta de vuelos

El aeropuerto de Tulum está viviendo un nuevo éxodo de aerolíneas. La última de ellas en anunciar su salida del puerto aéreo es Volaris, quien confirmó a El Financiero que no volará más hacia y desde esa terminal.

Volaris dijo a este diario que, dadas las condiciones del mercado, así como los aumentos en tarifas aeroportuarias y otras relacionadas con los viajes de turistas extranjeros, suspenderán sus vuelos a partir del 7 de enero.

“Hemos tenido que revisar la rentabilidad de nuestras rutas y suspender temporalmente algunos vuelos que registran factores de ocupación más bajos, entre ellos, nuestras operaciones hacia y desde Tulum a partir del 7 de enero de 2027, por lo que este fin de semana dejaremos de vender boletos para vuelos posteriores a esa fecha”, detalló la aerolínea.

Volaris se suma a Aeroméxico, quien también dejará de operar hacia y desde Tulum a partir de mañana.

Entre las razones por las que Volaris suspenderá todos sus vuelos en Tulum está el reciente anuncio del aumento en el Derecho de No Residente, el cual subirá un 35 por ciento a partir del siguiente año.

Volaris añadió que la suspensión de los vuelos al Aeropuerto de Tulum también está relacionada con el alza de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), así como con los costos de combustible y de servicios a la navegación aérea.

Aeroméxico suspende vuelos a Tulum

Previamente el 27 de septiembre, Aeroméxico anunció la suspensión de todos vuelos hacia y desde el Aeropuerto de Tulum desde el 30 de septiembre. La aerolínea indicó que era temporal con el fin de maximizar la red de rutas.

El Aeropuerto de Tulum opera bajo el Grupo Mundo Maya, a cargo de militares.

Como parte del contexto, Tulum ha tenido una baja en el flujo turístico por la presencia masiva de sargazo.