Calor extremo ‘calentará’ la Península de Yucatán este jueves 1 de octubre; también esperan lluvias

Una vaguada en altura sobre la Península, según el SMN, generará lluvias intensas en Campeche y Yucatán. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Península de Yucatán para el jueves 1 de octubre trae calor significativo y lluvias.

El SMN pronostica máximas de hasta 38.3°C en Mérida. En Cancún, se esperan condiciones más templadas, pero con probabilidad de lluvia intensa.

¿Qué temperaturas habrá en la Península de Yucatán mañana?

Mérida, Yucatán, registrará las temperaturas más altas, con máxima de 38.3°C y mínima de 26.7°C. Municipios cercanos a Mérida, como el área metropolitana, verán valores de hasta 41°C, lo que exige hidratación constante.

Las ciudades de Quintana Roo tendrán temperaturas más moderadas. Cancún y Chetumal verán máximas de 29.0°C y mínimas de 25.0°C. Tulum estará entre 28.3°C y 36.0°C, y Playa del Carmen entre 28.7°C y 35.7°C.

¿Lloverá este jueves en la Península de Yucatán?

Una vaguada en altura sobre la Península, según el SMN, generará lluvias intensas en Campeche y Yucatán. Esto implica cielos medio nublados para la mayoría, incluyendo Mérida, Cancún y Tulum, con chubascos aislados durante el día.

El viento será de intensidad moderada. En Mérida, se esperan vientos de 12 km/h. Cancún y Chetumal registrarán 17 km/h, mientras que Tulum tendrá 10 km/h y Playa del Carmen 9 km/h. Son condiciones típicas de la región.

¿Cómo será el pronóstico en la Península el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 2 de octubre: Máxima de 36°C, mínima de 26°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 3 de octubre: Máxima de 39°C, mínima de 27°C, medio nublado, viento de 12 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 40°C, mínima de 27°C, medio nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un aumento gradual de temperaturas máximas, hasta 40°C el domingo. Las mínimas se mantendrán elevadas, alrededor de 27°C. Los cielos pasarán de nublados a medio nublados, con vientos moderados.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, beber abundantes líquidos. Es aconsejable evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Usar ropa ligera de colores claros y sombrero o gorra ayudará a mitigar el calor. Al realizar actividades al aire libre, es fundamental aplicar protector solar y buscar la sombra. Se sugiere posponer ejercicios pesados para la mañana o atardecer.

¿Afectará el clima las actividades en Península de Yucatán?

El intenso calor puede afectar actividades al aire libre y el turismo. Se recomienda a visitantes y residentes planificar sus paseos en horarios con menos sol. Eventos deportivos o culturales al aire libre podrían requerir precauciones adicionales.

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