Sheinbaum niega que FGR ‘tenga en la mira’ a Andy López por supuesta investigación de EU: ‘Que sepa, no’

La presidenta Claudia Sheinbaum negó tener conocimiento de que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, luego de que The New York Times publicara presuntos señalamientos contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 30 de septiembre, Sheinbaum fue cuestionada sobre si la Fiscalía investigaba a López Beltrán, hijo de AMLO, a raíz de los señalamientos difundidos por el diario estadounidense.

“Que yo sepa, no. Tendría que informar la Fiscalía, pero no tenemos conocimiento de ello”, respondió.

El nota de The New York Times señala que agencias de Estados Unidos estarían examinando acusaciones relacionadas con presuntos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

Sheinbaum cuestiona publicación del NYT sobre Andy López

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó en su mañanera la publicación de The New York Times sobre Andy López que, según expuso, no están sustentados en una investigación formal.

“De la nota, ¿por qué vale la pena? Es la misma reportera que hizo el reportaje aquel del fentanilo que se cocinaba en una cocina mientras había salsa picante a un lado”, apuntó.

Ante esto, Sheinbaum minimizó el trabajo de la periodista del New York Times, al decir que el propio texto publicado señala que las acusaciones no están confirmadas y que no existe una investigación oficial.

“Porque dice: ‘No se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que, a lo mejor, me dijeron, que hay unas agencias que están investigando’”, señaló la mandataria.

Posteriormente, insistió en que la información difundida por el diario estadounidense habla de una posible revisión por parte de agencias estadounidenses, pero no de una investigación formal confirmada.

“Imagínense, en The New York Times. Así dice la nota, de la misma reportera que dijo que se cocinaba fentanilo en una cocina de Culiacán normal”, agregó.