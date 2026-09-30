Volkswagen Truck & Bus México dentro del Top 5 de los Great Place to Work

La industria de vehículos pesados avanza hacia nuevas tecnologías, mayor automatización y procesos productivos más especializados, por ello, la competencia de las empresas ya no se limita a ganar participación en el mercado: también está en atraer y retener al talento capaz de sostener esa transformación.

Una de las armadoras que lo está logrando este objetivo es Volkswagen Truck & Bus México (VWTB México) que recientemente se colocó en el cuarto lugar de Los Mejores Lugares para Trabajar 2026 en la Región Bajío, de acuerdo con Great Place to Work (GPTW), con lo que ingresó al Top 5 de organizaciones reconocidas en su categoría.

De acuerdo con la empresa, el resultado es el mejor obtenido desde que participa en este ranking y adquiere relevancia por su operación en Querétaro, uno de los principales corredores industriales y manufactureros del país.

Asimismo, durante este 2026, VWTB México obtuvo el lugar 47 en el ranking nacional de mejores lugares para trabajar y la posición 29 dentro de la industria manufacturera.

“Estar entre los cinco mejores lugares para trabajar en el Bajío nos confirma que poner a las personas en el centro no solo fortalece nuestro ambiente laboral, sino también nuestra capacidad para seguir creciendo y dejando huella en el transporte de México”, señaló Carla Ábrego, Gerente de Personas & Cultura en VWTB México.

Para la industria de vehículos pesados, la disponibilidad de personal especializado se ha convertido en un factor estratégico para mantener la competitividad. Para la empresa haber obtener este reconocimiento reafirma su compromiso de continuar desarrollando un entorno laboral en el que las personas puedan crecer, aportar y construir el futuro de la movilidad y del transporte en México.