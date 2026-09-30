Cristiano Ronaldo renuncia a la Selección de Portugal en pleno entrenamiento: ‘Algún día diré la verdad’

El último partido de CR7 con Portugal fue ante Gales por la Nations League. (Fotografía. Xinhua)

Parece que el último capítulo de Cristiano Ronaldo con Portugal no será como muchos esperaban. El astro lusitano abandonó este miércoles 30 de septiembre la concentración de la selección en Copenhague, antes del partido contra Dinamarca por la Nations League, tras una serie de diferencias con el entrenador Jorge Jesus que comenzaron después de la victoria 2-1 ante Noruega.

El capitán portugués confirmó su decisión mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que señaló que tomó la determinación después de escuchar la rueda de prensa del seleccionador y de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Sin embargo, no reveló las razones concretas que provocaron su salida.

CR7 dejó la concentración de la selección de Portugal, previo al partido ante Dinamarca.

El delantero de 41 años dejó abierta la incógnita sobre los motivos de su decisión y adelantó que más adelante ofrecerá su versión de lo sucedido.

“En su momento, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción.”, escribió el jugador del Al Nassr de la liga saudí.

La marcha de Cristiano se produjo después de que permaneció en el banquillo durante todo el partido contra Noruega y se ausentó de los entrenamientos colectivos del equipo. Pocas horas antes de su salida, Jorge Jesus negó cualquier conflicto con el delantero y defendió públicamente su autoridad para decidir las alineaciones.

Posteriormente, la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la marcha del capitán y señaló que los otros 24 futbolistas convocados continuarán con la preparación para los próximos compromisos.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y el DT de Portugal?

La situación comenzó a generar dudas después del partido del domingo contra Noruega. Portugal ganó 2-1, pero Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Jorge Jesus sostuvo que se trató de una decisión técnica y negó la existencia de un conflicto con el capitán.

Sin embargo, Cristiano tampoco entrenó con sus compañeros el martes, durante la preparación del partido contra Dinamarca. La Federación Portuguesa explicó que el delantero realizó trabajo específico en el gimnasio del hotel, donde necesitaba utilizar un equipo determinado.

Un día después, Jorge Jesus volvió a hablar sobre la situación en conferencia de prensa. El seleccionador negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenar y defendió su autoridad para tomar las decisiones deportivas dentro del equipo.

El entrenador también adelantó que Gonçalo Ramos, delantero del AC Milan, sería titular frente a Dinamarca y aseguró que CR7 volvería a trabajar con sus compañeros.

Jorge Jesus reconoció que pudo equivocarse durante el partido contra Noruega al mandar a calentar demasiado pronto al goleador del Al Nassr, quien finalmente no ingresó al terreno de juego. Para el técnico, la molestia del delantero resultaba comprensible debido a su trayectoria y al tiempo que permaneció calentando.

“Cualquier jugador que está calentando y después no entra no queda contento. Mucho más Cristiano Ronaldo, Pelé o Maradona. Eso es el estatus. Ahí quizá me equivoqué. Lo mandé a calentar demasiado pronto”.

Sin embargo, el seleccionador marcó una diferencia entre la jerarquía de Cristiano dentro del futbol portugués y las reglas que deben cumplir los jugadores. Jorge Jesus sostuvo que la trayectoria del delantero no condicionaría sus decisiones sobre las alineaciones.

Posteriormente, el técnico fue todavía más contundente al defender su autoridad y asegurar que ningún futbolista o directivo modificaría sus decisiones:

“Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas. Ni él ni nadie en el futbol. Ni ningún presidente. Nunca, cero”.

Poco después de finalizar la conferencia de prensa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Parken de Copenhague en una furgoneta de la Federación sin participar en el entrenamiento.

En el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo marcó 3 goles con la selección de Portugal. Dos llegaron en la fase de grupos durante la goleada 5-0 ante Uzbekistán, mientras que el tercero fue de penal en la victoria 2-1 contra Croacia, en los dieciseisavos de final.

El último partido de Cristiano Ronaldo con Portugal fue ante Gales el pasado 24 de septiembre, cuando el capitán disputó 65 minutos en la victoria 1-0 del conjunto lusitano en el Estadio José Alvalade de Lisboa.