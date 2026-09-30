Fernanda Tapia sale en ‘Esposas desesperadas’ y en todas estas ‘pelis’: ‘Mi voz los ha acompañado’

A pesar de la polémica por la compra de su casa, la actual directora de Radio Educación, Fernanda Tapia, cuenta con una trayectoria de 45 años frente a los micrófonos y las cámaras, además de una faceta como actriz de doblaje, en la que participó en producciones de Disney, Pixar y DreamWorks e incluso prestó su voz para la serie Esposas desesperadas.

El nombre de la funcionaria estuvo ‘en el ojo del huracán’ luego de que se dio a conocer que compró una casa de más de 10 millones de pesos, adquirida de contado y reportada en su declaración patrimonial correspondiente a 2025. La operación generó cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para adquirir el inmueble.

Ante los cuestionamientos, Fernanda Tapia explicó que el dinero procedió principalmente de la venta de otra propiedad que formaba parte de su patrimonio y rechazó que los más de 25 millones de pesos registrados como ingresos correspondieran a su salario como funcionaria.

Más allá de la controversia, la comunicadora cuenta con una extensa carrera en los medios y una faceta menos conocida como actriz de doblaje, en la que prestó su voz “que los ha acompañado por generaciones” en películas animadas como Los Increíbles y WALL-E.

¿Cómo Fernanda Tapia se convirtió en actriz de doblaje?

El ingreso de Fernanda Tapia al doblaje estuvo relacionado con su trabajo como locutora y la publicidad. La comunicadora explicó en una cápsula de Alta Definición de 2014 que los anunciantes comenzaron a solicitar su voz para doblar algunos comerciales.

De acuerdo con Tapia, en aquella época existía una disposición que impedía que una voz saliera al aire si la persona no contaba con un certificado de locución. Esto provocaba situaciones particulares: la imagen de alguien podía aparecer en un comercial, pero su voz debía ser sustituida.

Su experiencia como locutora no significó que adaptarse al doblaje fuera sencillo. Tapia reconoció que encontró dificultades en dos elementos indispensables para sincronizar la interpretación con lo que ocurre en pantalla.

“El doblaje es mucho timing, pero sobre todo mucha concentración y eso a mí me costó mucho trabajo”.

Además, su trayectoria le permitió experimentar una transformación en la manera de grabar. Tapia recuerda una etapa en la que los actores que intervenían en una misma toma entraban juntos al estudio, memorizaban sus diálogos y realizaban el loop de manera coordinada.

Con el paso de los años, ese proceso cambió y las grabaciones comenzaron a realizarse de manera individual, una diferencia que la comunicadora resume como trabajar “tú solo y tu alma contra la computadora”.

Para Tapia, prestar su voz no consiste únicamente en leer un diálogo o sincronizarlo con lo que ocurre en pantalla: “El doblaje en mi vida es como reencarnar al personaje”.

Fernanda Tapia tiene más de 45 años de trayectoria en la locución y como conductora de televisión. (Fotografía. Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Qué personajes de peliculas interpretó Fernanda Tapia?

Una de las voces de Fernanda Tapia que llegó a millones de espectadores fue la de Mirage en Los Increíbles, película de Pixar estrenada en 2004. El personaje trabaja inicialmente para Syndrome y es quien se acerca a Mr. Increíble para ofrecerle una serie de misiones que, en realidad, forman parte del plan del villano para eliminar a los superhéroes.

Su voz también aparece en otra de las películas emblemáticas de Pixar. En Buscando a Nemo interpretó a Coral, la madre de Nemo y pareja de Marlin, personaje cuya breve aparición al comienzo de la cinta resulta fundamental para explicar la relación del protagonista con su hijo y el temor que siente ante los peligros del océano.

Otro personaje que la acompañó durante más de dos décadas es Mac, la gallina de origen escocés de Pollitos en fuga. Tapia prestó su voz para la película original y volvió a interpretar al personaje en Pollitos en fuga: El origen de los nuggets, secuela estrenada en 2023.

Otros trabajos cinematográficos de Fernanda Tapia incluyen:

WALL-E - Mary.

- Mary. Megamente - madre de Megamente.

- madre de Megamente. Coco - maestra de ceremonias.

- maestra de ceremonias. Un viernes de locos y Otro viernes de locos - Pei-Pei.

y - Pei-Pei. Guía del viajero intergaláctico - Pensamiento Profundo.

- Pensamiento Profundo. Encantada - Phoebe Banks.

- Phoebe Banks. Érase una vez en México - Ajedrez.

- Ajedrez. Los chicos de mi vida - Teresa D’Onofrio.

- Teresa D’Onofrio. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma - controladora.

- controladora. A primera vista - Jennie Adamson.

- Jennie Adamson. Casper y la mágica Wendy - Gabby.

- Gabby. Salvador, la fuerza del espíritu - Maria Rose.

- Maria Rose. El club de las divorciadas - Cynthia.

- Cynthia. Almas gemelas - Diane Barrows.

- Diane Barrows. 007: GoldenEye - Caroline.

¿En qué series hizo doblaje Fernanda Tapia?

Uno de los trabajos más extensos y reconocibles de Fernanda Tapia fue Mary Alice Young en Esposas desesperadas. Aunque el personaje muere al comienzo de la historia, permanece como narradora de la serie y acompaña los acontecimientos entre las habitantes de Wisteria Lane. Tapia realizó la voz de Mary Alice en el doblaje latino de las 8 temporadas.

Antes interpretó a Janet Darling en Clarissa lo explica todo, la madre de Clarissa Darling, protagonista interpretada por Melissa Joan Hart. Tapia dio voz al personaje durante las 5 temporadas de la serie juvenil de Nickelodeon.

Otra generación pudo escuchar a Fernanda Tapia en Kim Possible, donde prestó su voz a la doctora Ann Possible, madre de la protagonista. Se trata de una neurocirujana que apoya y aconseja a Kim mientras la joven divide su tiempo entre la escuela y sus misiones para combatir villanos.

Además de estos personajes, la trayectoria televisiva de Fernanda Tapia en doblaje incluye:

Justicia militar (JAG) - teniente Megan ‘Meg’ Austin.

- teniente Megan ‘Meg’ Austin. Roseanne - Roseanne Connor en una etapa del doblaje.

- Roseanne Connor en una etapa del doblaje. Sabrina, la bruja adolescente - personajes episódicos.

- personajes episódicos. El mundo según Jim - Cindy Devlin.

- Cindy Devlin. Teamo Supremo - representante traviesa.

- representante traviesa. Los cuentos de la calle Broca - Mirla.

- Mirla. Star Trek: Deep Space Nine .

. Cybill .

. Sherlock Holmes.

¿Quién es Fernanda Tapia y qué otros programas ha realizado?

María Fernanda Tapia Canovi es una locutora, periodista, conductora, productora, guionista, escritora y actriz de doblaje mexicana, cuya trayectoria en los medios comenzó a principios de la década de los 80.

Aunque la radio constituye una parte fundamental de su carrera, también desarrolló una extensa trayectoria televisiva con programas como El Almohadazo, Diálogos en Confianza, Mujer, Oficios y Beneficios, Entre lo Público y lo Privado, Descobijados, Puro Barrio y Capital por Cual.

Actualmente ocupa la Dirección General de Radio Educación, cargo que asumió el 1 de diciembre de 2024. Su trabajo frente a los micrófonos, las cámaras y dentro de las cabinas de doblaje forma parte de una carrera que atravesó distintos formatos y generaciones de espectadores.