PT amenaza ‘dinamitar’ la alianza con la 4T: Ofrece a Andrea Chávez ser su candidata en Chihuahua

El Partido del Trabajo (PT) elevó la tensión al interior de la Cuarta Transformación luego de desconocer como definitiva la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Morena en Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027 y mantener abierta la posibilidad de impulsar a Andrea Chávez.

La senadora con licencia quedó fuera del proceso interno de Morena después de que el partido eligió a Cruz Pérez Cuéllar para encabezar los trabajos rumbo a la gubernatura.

Sin embargo, el PT sostiene que esa determinación corresponde únicamente a Morena y no representa todavía una definición de la coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, dejó abierta la posibilidad de competir en solitario con los candidatos que no ganaron las encuestas de Morena.

Esto significa que en Chihuahua le ofrecerían la candidatura a Andrea Chávez, en Baja California a Monserrat Caballero, en Nuevo León a Jesús Elizondo y en San Luis Potosí a Gerardo Sánchez Zumaya.

El diferendo ocurre después de semanas de desencuentros entre los partidos aliados por la metodología de las encuestas. El PT había respaldado públicamente a Chávez.

Ahora, el partido sostiene que falta una medición conjunta para determinar quién encabezará el proyecto de la 4T en Chihuahua. Esta postura mantiene abierta una disputa que podría modificar los acuerdos electorales entre las fuerzas que buscan competir juntas en 2027.

PT desconoce designación de Cruz Pérez Cuéllar

El PT Chihuahua informó que no participó en la medición con la que Morena eligió a Pérez Cuéllar, por lo que no acompaña ese resultado.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por el partido, el 24 de septiembre se instaló una mesa técnica de encuestas entre Morena, PT y PVEM para acordar preguntas, metodología, casas encuestadoras y tiempos de aplicación.

El PT plantea que esa instancia permita realizar encuestas espejo y una medición con participación de las tres fuerzas políticas. Por ello, considera que todavía no existe una definición de la coalición para Chihuahua.

¿Se rompe la alianza Morena-PT-PVEM en Chihuahua?

Morena ya eligió a Pérez Cuéllar como su coordinador estatal, mientras el PT sostiene que falta el ejercicio correspondiente a la coalición. La posición del Verde también había sido favorable al alcalde con licencia de Ciudad Juárez.

Chávez, en tanto, afirmó después del resultado que continuará dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y seguirá recorriendo Chihuahua. La siguiente decisión dependerá de las negociaciones entre las dirigencias y de la mesa técnica anunciada por los partidos.