Aplazan por octava vez la audiencia de Ovidio Guzmán: ¿Qué sigue para el hijo de ‘El Chapo’ en EU?

Ovidio Guzmán fue detenido en Culiacán en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.

La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, exlíder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, volvió a ser aplazada en una corte federal de Chicago, de acuerdo con un documento del tribunal.

La comparecencia estaba prevista para el pasado lunes 28 de octubre, pero la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte del Distrito Norte de Illinois, ordenó modificar la fecha. Se trata del octavo aplazamiento dentro del proceso que enfrenta el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán en Estados Unidos.

¿Cuándo es la próxima audiencia de Ovidio Guzmán?

La nueva audiencia de Ovidio Guzmán López está prevista para el 7 de diciembre a las 10:30 horas, ante la misma jueza, según la minuta de la Corte Federal de Chicago, aunque no precisó si ese día se dictará la sentencia.

Ovidio Guzmán se declaró culpable en julio de 2025 de cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Después de cambiar su declaración inicial de inocencia, alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Uno de los aspectos que la jueza tomará en cuenta es la cooperación que Guzmán López ha ofrecido al gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia deberá informar sobre los alcances de esa colaboración y cómo podría influir en la condena.

¿Qué dice el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán?

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Guzmán López se comprometió a proporcionar información sustancial a las autoridades estadounidenses sobre el grupo criminal al que pertenecía y sus actividades. La información proporcionada podría ser considerada para determinar una eventual reducción de la condena.

‘El Ratón’ también aceptó entregar al gobierno de Estados Unidos alrededor de 80 millones de dólares en propiedades y otros activos como parte del acuerdo alcanzado con los fiscales.

El objetivo de su defensa es que los términos del acuerdo y su cooperación sean considerados al momento de establecer la pena que deberá cumplir en Estados Unidos.

¿Dónde está Ovidio Guzmán actualmente?

Ovidio Guzmán López fue detenido en enero de 2023 en la comunidad de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. El 15 de septiembre de ese año fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente presentado ante una corte federal de Chicago, donde en un inicio se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Pero el proceso dio un giro en julio de 2025, cuando Guzmán López se declaró culpable de cargos federales relacionados con narcotráfico como parte del acuerdo alcanzado con el gobierno estadounidense.

El hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, a la espera de que se defina su sentencia. Sin embargo, su ubicación actual no es pública. Desde julio de 2025 dejó de aparecer en los registros del Buró Federal de Prisiones y permanece bajo resguardo federal en una “ubicación reservada” por motivos de seguridad.