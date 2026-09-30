Senado aprueba la ‘Ley Antimemes’; oposición advierte que ‘criminaliza la risa’

El Senado aprobó en lo general, por 72 votos a favor y 34 en contra, las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, a fin de aumentar las sanciones contra la piratería y regular determinados usos de la identidad gráfica institucional. La reforma también es conocida como ‘Ley Antimemes’.

La reforma establece de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para determinados usos, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales, cuando tengan como finalidad inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, la oposición advierte riesgos para publicaciones periodísticas o contenidos relacionados con la libertad de expresión.

Durante la discusión, Lilly Téllez, senadora del PAN, sacó unas esposas y acusó que son las que el oficialismo quiere poner a periodistas, caricaturistas y creadores de contenido, aunque deberían ser colocadas para los senadores Adán Augusto López Hernández o Enrique Inzunza, quienes enfrentan señalamientos de vínculos con el crimen organizado.

“Van a criminalizar la risa. Estas esposas que deberían ponerle al narcosenador Enrique Inzunza, también al narcosenador Adán Augusto López, se las van a poner a los que hagan memes, a los que hagan parodias, a los que se rían de los morenarcos”, inició.

“(Claudia) Sheinbaum (presidenta) y todos los narcomafiosos de Morena le tienen terror a la cantidad de sátira, de memes, de comedia política porque los retratan como son: los más corruptos, los más ineptos, los más mentirosos, los que se asociaron con el crimen organizado. Ustedes, bancada de mafiosos, son un meme, un chiste, el hazmerreír del mundo”, agregó la senadora panista.

Además, la sonorense pidió una moción de ilustración para exhibir un video creado con inteligencia artificial, en el que se muestra a los morenistas como nazis, quejándose del retiro de visas a gobernadores y al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Margarita Valdez, senadora de Morena, le replicó a la panista que, aunque “haga espectáculos de baja calidad, no nos vamos a ir”.

María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, también subió a tribuna con ejemplos de trabajos de sátira política, como ‘La Casa de los Mañosos’ y una caricatura política del expresidente López Obrador relacionada con el caso de Segalmex.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, acusó que es una reforma más para controlar el discurso digital.

“En México actualmente se genera una clara disputa por el control del discurso en las redes sociales, el control de lo que se dice en el espacio digital, es decir, se busca el control de la expresión en línea”.

Gerardo Fernández Noroña, de Morena, acusó que sus argumentos contra la reforma solo los hacen ver como un “meme con patas, tendríamos que meterlos a la cárcel por caricaturizarse a sí mismos, porque no tienen seriedad”, pues el tipo penal de esta reforma incluso se ajustó ante sus críticas.