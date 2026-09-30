DEA ubica al ‘Mayito Flaco’ en CDMX; difunde su ficha de búsqueda

¿Acaso estará atorado en el tráfico del Viaducto o de Periférico? Un día después de que Estados Unidos sancionó a empresas y personas ligadas con el Cártel de Sinaloa, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) difundió una ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como ‘Mayito Flaco’, líder de ‘La Mayza’ facción de ese grupo del crimen organizado que está en una batalla con ‘Los Chapitos.

De acuerdo con el documento de la DEA, el ‘Mayito Flaco’ fue ubicado por última vez en la Ciudad de México.

Las autoridades de Estados Unidos buscan detener al ‘Mayito Flaco’ —uno de los hijos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, detenido y sentenciado a cadena perpetua en EU— como presunto responsable de los delitos de conspiración para la distribución de drogas.

¿Qué dice la ficha de búsqueda del ‘Mayito Flaco’ emitida por la DEA?

La imagen proporciona información básica de Ismael Zambada Sicairos, el ‘Mayito Flaco’ como su estatura, peso, color de ojos y pelo, así como su año de nacimiento.

Además, comparte una imagen en la que se puede ver al hijo de ‘El Mayo’ Zambada vestido con una camisa azul, con barba poblada y sombrero.

El nacido en 1982 mide alrededor de 1.80 metros (5 pies 11 pulgadas), pesa unos 80 kilos y tiene ojos color café y pelo castaño, de acuerdo con la ficha de búsqueda de la DEA.

La información publicada la tarde de este miércoles 30 de septiembre detalla: ”Última ubicación: Ciudad de México”

¿Quién es Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió información sobre el ‘Mayito Flaco’.

De acuerdo con esos datos, se trata de un ciudadano mexicano-estadounidense, nacido en Anaheim, California, quien es el actual líder de ‘Los Mayos’ o ‘La Mayiza’, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Tras el secuestro y detención de ‘El Mayo’ Zambada, esa facción inició una lucha contra sus antiguos socios ‘Los Chapitos’, grupo encabezado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

“A pesar de sus intentos por ocultar sus vínculos familiares con el Cártel mediante un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, ‘Mayito Flaco’ se ha mantenido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas, bajo la tutela de su padre”, detalla el Departamento del Tesoro.

Hace más de 12 años, en julio de 2014, un gran jurado federal del Distrito Sur de California (SDCA, por sus siglas en inglés) acusó formalmente al ‘Mayito Flaco’, junto con otros líderes de alto perfil del Cártel de Sinaloa, por diversos cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

Las autoridades de Estados Unidos agregan que familiares de Ismael Zambada Sicairos “han sido llevados ante la justicia”.

“Actualmente, ‘Mayito Flaco’ mantiene el mando y control de ‘Los Mayos’ y es responsable de dirigir las actividades criminales del grupo, incluido el tráfico de drogas, homicidios, extorsión, corrupción y secuestro”.

Por esa razón, la OFAC designó y sancionó a ‘Mayito Flaco’ por haber actuado o aparentado actuar, directa o indirectamente, para el Cártel de Sinaloa o en su representación.