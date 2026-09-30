HYBE Fest en cines: Fechas, cartelera, boletos y detalles de la proyección de conciertos de BTS, SEVENTEEN y más

Estos son los detalles del HYBE Fest 2026 en cines. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/Shutterstock)

Una nueva edición del HYBE CINE FEST 2026 llega a los cines. El festival reunirá conciertos de grupos de K-pop, transmisiones en vivo y una experiencia interactiva con algunos de los artistas más populares de la compañía surcoreana.

Durante una semana, los seguidores de BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER (TXT), ENHYPEN y otros grupos podrán disfrutar de diferentes contenidos en la pantalla grande.

Diferentes conciertos de BTS se proyectan en salas de cine. (Foto: AP)

¿Cuándo es el HYBE CINE FEST 2026 en México?

El HYBE CINE FEST podrá disfrutarse en complejos pertenecientes a diferentes cadenas de cines de México.

La venta de entradas comenzó este miércoles 30 de septiembre. La disponibilidad de funciones dependerá de cada complejo.

El evento especial se realizará del 24 al 31 de octubre. De acuerdo con HYBE, en algunas de estas ubicaciones habrá zonas para fotografías, espacios para decorar lightsticks y estaciones con contenido digital relacionado con los artistas.

¿Dónde comprar los boletos para el Hybe Fest 2026?

Los boletos para los conciertos de BTS, pertenecientes a la gira Arirang, se ofrecen tanto en la página de Cinépolis como en la de Cinemex, pero en el caso del resto de los conciertos y de la Cheering Party, por el momento, solo están disponibles en Cinépolis.

Los boletos para los conciertos de BTS en cines ya están a la venta. (Foto: EFE/ Ocesa).

¿Qué conciertos y películas tendrá el HYBE CINE FEST?

El HYBE CINE FEST 2026 se realizará del 24 al 31 de octubre y tendrá seis experiencias relacionadas con BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER (TXT) y ENHYPEN. La programación combina transmisiones en vivo con películas de conciertos y una experiencia interactiva en 3D.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES: LIVE VIEWING: se transmitirá el sábado 24 de octubre . Se trata del concierto de BTS desde Buenos Aires, Argentina, con una duración aproximada de 3 horas con 15 minutos . En México, Cinépolis y Cinemex tienen funciones programadas.

se transmitirá el . Se trata del concierto de BTS desde Buenos Aires, Argentina, con una duración aproximada de . En México, Cinépolis y Cinemex tienen funciones programadas. SEVENTEEN WORLD TOUR ‘NEW’: película del concierto de la gira mundial de SEVENTEEN. La información en cartelera señala funciones del 24 al 29 de octubre; sin embargo, los horarios específicos dependen de cada cine y ciudad.

película del concierto de la gira mundial de SEVENTEEN. La información en cartelera señala funciones del 29 de octubre; sin embargo, los horarios específicos dependen de cada cine y ciudad. TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT : TOMORROW’: película de la cuarta gira mundial de TXT. Su fecha de estreno está programada para el 24 de octubre y se mantiene hasta el 29.

película de la cuarta gira mundial de TXT. Su fecha de estreno está programada para el y se mantiene hasta el 29. ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’: concierto filmado del grupo ENHYPEN, correspondiente a la presentación en Seúl que marcó el inicio de esta gira. La fecha de estreno aparece el 24 de octubre , aunque algunos complejos de Cinépolis programan las funciones a partir del 25 de octubre según el territorio.

concierto filmado del grupo ENHYPEN, correspondiente a la presentación en Seúl que marcó el inicio de esta gira. La fecha de estreno aparece el , aunque algunos complejos de Cinépolis programan las funciones a partir del 25 de octubre según el territorio. HYBE CHEERING PARTY: experiencia interactiva en 3D que permitirá a los fans cantar, hacer fanchants y utilizar sus lightsticks mientras se proyectan videos musicales de BTS, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, &TEAM, BOYNEXTDOOR, TWS, ILLIT, KATSEYE, aoen, CORTIS y SANTOS BRAVOS. Forma parte del festival del 24 al 31 de octubre .

experiencia interactiva en 3D que permitirá a los fans cantar, hacer y utilizar sus mientras se proyectan videos musicales de BTS, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, &TEAM, BOYNEXTDOOR, TWS, ILLIT, KATSEYE, aoen, CORTIS y SANTOS BRAVOS. Forma parte del festival del . BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN SÃO PAULO: LIVE VIEWING: la segunda transmisión de BTS será el viernes 30 de octubre en América, desde São Paulo, Brasil. En México hay funciones tanto en Cinépolis como en Cinemex; algunas salas también tienen funciones el sábado 31 de octubre debido al horario de la transmisión.

La HYBE Cheering Party tendrá la proyección de diferentes videoclips de grupos de KPop. (Foto: Cinépolis)

¿Cuánto cuestan los boletos del HYBE CINE FEST?

Los boletos para los conciertos de BTS en los cines tienen un precio diferente. Su costo es de 250 pesos cada uno más el cargo por servicio de Cinépolis o de Cinemex en caso de comprarlo en sus medios digitales (incluidos los kioscos que hay en las sucursales).

Para el resto de los shows es de 150 pesos por persona, expecto para la Cheering Party, pues las entradas tienen un precio de 95 pesos más los cargos.

¿Qué es la HYBE CHEERING PARTY?

Una de las novedades de esta edición será la HYBE CHEERING PARTY, una experiencia pensada para que el público no solamente vea los contenidos en pantalla, sino que participe durante la función.

El formato incluirá videos musicales de diferentes artistas de HYBE, letras para cantar, fanchants y efectos en 3D. Los asistentes también podrán llevar y utilizar sus lightsticks para acompañar las canciones, convirtiendo la proyección en una experiencia colectiva para los seguidores del K-pop.

La programación completa, los detalles de cada título y la información de las funciones pueden consultarse en el sitio oficial de HYBE CINE FEST 2026.