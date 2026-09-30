México confía en acuerdo con Trump para eliminar los aranceles en autos, acero y aluminio

Según varios funcionarios mexicanos familiarizados con la situación, el gobierno mexicano confía cada vez más en un posible acuerdo comercial con Estados Unidos que incluya la reducción de aranceles sobre exportaciones clave como el acero, el aluminio y los vehículos ligeros.

De acuerdo con los funcionarios, que solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre las negociaciones, México y Estados Unidos están trabajando en los detalles de un acuerdo que reduciría los aranceles estadounidenses sobre los vehículos ligeros del 25 por ciento actual al 15 por ciento.

Dado que la tarifa completa se aplica solo al contenido no estadounidense, el arancel efectivo estaría entre el 10 por ciento y el 12 por ciento, explicaron los funcionarios, añadiendo que México sigue presionando para obtener mejores condiciones que las ofrecidas a Canadá el mes pasado. Estados Unidos ofreció a Canadá una tarifa nominal del 15 por ciento, que podría reducirse efectivamente a aproximadamente el 7 por ciento tras aplicar el descuento máximo para contenido regional.

Los funcionarios también se muestran optimistas respecto a un acuerdo para reducir los aranceles al acero y al aluminio, que actualmente alcanzan el 50 por ciento, aunque señalaron que aún no está claro el alcance de la reducción.

La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Ministerio de Economía de México afirmó que el país continúa manteniendo “conversaciones constructivas” con Estados Unidos y que no se han fijado plazos.

Los funcionarios advirtieron que el acuerdo aún no está cerrado, ya que las negociaciones continúan. El presidente Donald Trump es conocido por cambiar de opinión en el último minuto sobre los acuerdos comerciales, y un acuerdo incipiente con Canadá fracasó en el último momento en agosto, lo que demuestra la fragilidad de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Sin embargo, un acuerdo pondría fin a meses de incertidumbre que han afectado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mermando la confianza empresarial y la inversión en México. Según Jim Farley, director ejecutivo de Ford Motor Co., también podría sentar las bases para el futuro del marco de libre comercio norteamericano.

“Tenemos muchas esperanzas de que lleguen a un acuerdo con México y Canadá lo antes posible”, dijo Farley a los periodistas en un evento en Detroit el miércoles. “Eso sería un gran paso hacia el T-MEC”.

Refiriéndose a la cadena de suministro regional profundamente integrada de la industria automotriz, Farley agregó: “Tenemos que encontrar una solución para esto. Y soy muy optimista de que todos son conscientes de la importancia de esto”.

Sheinbaum ha presidido un período de lento crecimiento económico y una disminución de la inversión privada, impulsada en parte por las dudas sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos, al tiempo que predicaba paciencia mientras sus enviados comerciales buscaban alivio arancelario para los exportadores mexicanos.

México ha intentado suspender o reducir los aranceles estadounidenses desde que Trump impuso aranceles generalizados a principios del año pasado. Las negociaciones se han vuelto más urgentes desde junio, cuando Trump anunció que no renovaría el T-MEC, lo que sentó las bases para negociaciones prolongadas sobre las disposiciones que rigen la industria automotriz y otros sectores clave.

Ambas partes aplazaron su última ronda de conversaciones, prevista para esta semana. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, declaró la semana pasada que se celebrarían nuevas conversaciones y que seguía siendo " cautelosamente optimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

La economía mexicana depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Más del 80 por ciento de sus exportaciones se dirigen a su vecino del norte, mientras que las cadenas de suministro de automóviles, electrónica y muchos otros sectores se extienden a través de su frontera común.

La reducción de aranceles sería especialmente significativa para la gran industria automotriz mexicana, que emplea a aproximadamente 800.000 personas. La gran mayoría de los vehículos fabricados en México se exportan a Estados Unidos, país que también considera a México su principal proveedor de autopartes.

Los productores mexicanos de acero y aluminio se enfrentan a una presión similar, dado que Estados Unidos es el principal destino de estos metales.