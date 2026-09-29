EU y México ‘chocan’ por China: Restricciones de Trump ponen en riesgo al T-MEC

Las restricciones a las inversiones chinas en México podrían poner en riesgo el futuro del T-MEC.

Estados Unidos podría poner en riesgo la estabilidad y permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si pretende imponer unilateralmente a México restricciones sobre las inversiones provenientes de China, advirtió Katherine Tai, exrepresentante comercial de Estados Unidos (USTR).

En entrevista con El Financiero, la actual directora ejecutiva de Coalition for New Trade consideró que Washington debería dialogar con México para identificar qué inversiones extranjeras resultan benéficas para el país.

“Creo que Estados Unidos debería dialogar con México para entender qué tipo de inversión considera México beneficiosa para sí mismo y cuál no, y partir de ahí”, afirmó.

¿Estados Unidos quiere limitar las inversiones de China en México?

Tai advirtió sobre las consecuencias de condicionar el acceso preferencial al mercado estadounidense a restricciones mexicanas sobre determinadas inversiones.

“Si se trata de que Estados Unidos le diga a México ‘no, no puedes aceptar este tipo de inversión’ sin preguntarle qué le conviene, esa es la receta para una relación comercial inestable y un acuerdo comercial que no perdurará”, señaló.

Por otra parte, Tai consideró que las diferencias entre México y Estados Unidos en energía, maíz transgénico y telecomunicaciones representan “desafíos enormes” para el acuerdo comercial.

¿Qué problemas enfrentan México y Estados Unidos con el T-MEC?

Explicó que algunos de estos desacuerdos están estrechamente relacionados con la concepción de soberanía de México, algo que pudo constatar durante las negociaciones que sostuvo cuando encabezaba la USTR.

“Algunas de estas cuestiones están muy ligadas a la percepción que tiene México de su propia soberanía. Y creo que eso es algo importante”, afirmó.

Cuestionada sobre si la falta de soluciones en estos sectores podría dificultar la continuidad del T-MEC, evitó anticipar un desenlace: “Es una buena pregunta. No conozco la respuesta”.

Tai también señaló que no todas las inconformidades de empresas estadounidenses respecto a regulaciones de sus socios comerciales constituyen automáticamente barreras no arancelarias, uno de los temas que actualmente se discuten en las rondas de revisión del T-MEC.

“¿Todas las quejas de las empresas estadounidenses constituyen barreras no arancelarias que la USTR deba abordar? No. A menudo son simplemente quejas”, afirmó.

Explicó que la USTR debe investigar cada caso para determinar cuáles son obstáculos comerciales problemáticos y cuáles corresponden simplemente al ejercicio de la regulación pública.

En este punto marcó una diferencia con la administración Trump, al considerar que actualmente existe una mayor tendencia a interpretar la regulación como una barrera no arancelaria, particularmente en el sector tecnológico.

“Creo que en ese ámbito existe una ruptura entre lo que yo intentaba hacer como representante comercial y lo que está haciendo la administración Trump”, indicó.