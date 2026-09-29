INE ‘premia’ a sus trabajadores: Entregará incentivos por buen desempeño

La Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de acuerdo para entregar incentivos al personal por su desempeño.

Serán 435 personas las que reciban un incentivo por rendimiento; 25 recibirán incentivo por colaboración en asesorías; nueve, por grados académicos, y 10, por excelencia en el desempeño.

Además, habrá un incentivo al desempeño colectivo a la Junta General Ejecutiva de Nuevo León, y la Junta Distrital en Santa Catarina, Nuevo León.

La información podría ajustarse previo a la sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, en caso de registrarse bajas en el personal de servicio durante el proceso.

Este lunes 28 de septiembre, la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprobó también el dictamen técnico para la reorganización de información en el portal del INE.

¿Quiénes recibirán incentivos del INE?

El documento establece que el mayor interés de las personas usuarias se concentra principalmente en los servicios relacionados con la credencial para votar, el sistema de citas, la ubicación de módulos de atención ciudadana y los procesos electorales.

El análisis de la identificación de información se desarrolló bajo un enfoque centrado en la persona usuaria, mediante una metodología integrada por el estudio de métricas de consulta, la revisión de comentarios ciudadanos, la caracterización de datos de interés predominante y la evaluación de la alineación entre éste y la estructura actual del portal institucional.