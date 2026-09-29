El reto carretero y las empresas de participación estatal mayoritaria

Los 19 proyectos carreteros que presentó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que tiene al frente a Jesús Esteva tienen un reto que va mucho más allá de conseguir maquinaria, materiales y constructoras, ya que el financiamiento es clave para entender los riesgos que asumirán, tanto el Gobierno Federal, como los inversionistas privados que están dispuestos a confiar.

Jesús Esteva (Ilustración de Lorena Martínez)

La cartera contempla 10 proyectos bajo el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO); tres de ellos ya comenzaron, además de nueve Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM): cinco en proceso de creación y cuatro todavía en análisis, algo que hacía mucho tiempo no se veía.

Jorge Alberto Mendoza (Ilustración de Lorena Martínez)

Y ahí es donde comienza la parte interesante para el sector financiero. Por un lado, Banobras que lleva Jorge Alberto Mendoza y Fonadin tendrán un papel relevante en la estructuración de los proyectos, pero difícilmente serán los únicos participantes, ya que hay empresarios conocedores de la industria carretera que están dispuestos a participar, dado el expertis que ya tienen en la construcción de esas vías, que requieren un tratamiento diferente a realizar una calle “normal”; a eso hay que sumar a la banca comercial y a los inversionistas institucionales que también tendrán que entrar en la ecuación, particularmente si se busca contar con financiamiento de largo plazo.

Para que eso ocurra, habrá que tener proyectos técnicamente bien estructurados, contratos claros y, especialmente, fuentes de pago que permitan a los bancos determinar con precisión el riesgo que están tomando. No es lo mismo financiar una carretera con flujos identificables y previsibles que asumir buena parte del riesgo de construcción, demanda u operación.

Ese será uno de los principales trabajos para la SICT, sumado con la coordinación con Hacienda, Banobras, Fonadin, los gobiernos estatales, municipales y las empresas privadas y su labor tendrá que ser mucho más que administrativa. De esa coordinación dependerá buena parte de la viabilidad financiera de los proyectos.

En las conferencias mañaneras han estado los directivos a cargo de estos proyectos explicando, pero tienen desde luego que aclarar a detalle el riesgo que el sector privado asumirá.

Desde luego, que las EPEM pueden abrir una nueva vía para desarrollar infraestructura, y la coincidencia con el debate económico actual es significativa. En el informe Transformación del Estado para el Plan México, presentado recientemente a la presidenta Sheinbaum y elaborado con Lara Merling, Mariana Mazzucato propone un Estado capaz de orientar la inversión hacia objetivos públicos, construir capacidades de ejecución y establecer compromisos recíprocos con las empresas. El capital privado participa y obtiene rendimientos, mientras el sector público conserva la dirección y asegura que el valor generado se traduzca en beneficios colectivos.

Por lo que las EPEM carreteras anunciadas por Sheinbaum podrían convertirse en una aplicación concreta de esa visión, pero ahí es donde tocará el turno a la Secretaría de Esteva, en poner el foco de atención, atender los atrasos y poner en marcha los nueve vehículos anunciados y consolidar los CMRO. De lograrlo su gestión podría demostrar que la inversión mixta es compatible con la rectoría pública y que las recomendaciones de Mazzucato pueden convertirse en proyectos, financiamiento y obras. Ya veremos si lo logran.

Mercado Libre: una apuesta por crecer

David Geisen (Ilustración de Lorena Martínez)

A donde hay que voltear a ver, porque en estas semanas han concentrado un alto nivel de nuevas inversiones y parques industriales, centros de distribución y ampliaciones de fábricas es a Jalisco que gobierna Pablo Lemus, y es que ahora tocó el turno a Mercado Libre México que lleva David Geisen en nuestro país.

Y es que eligieron a El Salto, Jalisco, un nuevo centro de distribución de la empresa, una instalación de 100 mil metros cuadrados que requirió una inversión de 911 millones de pesos y tendrá capacidad de procesar más de 3 mil 600 envíos por hora. Con ello, la compañía suma cinco instalaciones logísticas en la entidad, desde donde ya moviliza más de un millón de paquetes cada semana.

Actualmente, Mercado Libre tiene ya 16 centros de distribución y 124 sitios logísticos en México, con casi 1.7 millones de metros cuadrados de infraestructura. Para este año anunció una inversión de 4 mil 600 millones de dólares en el país, 35 por ciento más que en 2025, destinada a logística, tecnología y servicios financieros, además de la creación de 8 mil 500 empleos. Durante el segundo trimestre, los artículos vendidos en México aumentaron 34 por ciento y el volumen bruto de mercancías 26 por ciento.

Es una de las compañías con mejor proyección, y en donde el nuevo centro de El Salto es una muestra de esa transformación y refuerza el papel de Jalisco como nodo logístico. Mercado Libre estima que su ecosistema generó 106 mil 400 millones de pesos a la economía mexicana en 2025, equivalente a alrededor de 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto; es una estimación propia de la empresa, pero sirve para dimensionar el tamaño que ha alcanzado su operación en el país y lo que le falta con su brazo financiero Mercado Pago, que está en proceso de buscar una licencia bancaria.

Los que impulsaron el ecosistema Fintech

Hablar del crecimiento de las Fintech en América Latina es hablar también de quienes decidieron apostar por una industria que hace una década todavía estaba en construcción y ahí hay que reconocer en este proceso de impulso a Finnosummit y sus fundadores, que han tenido un papel relevante al conectar emprendedores, inversionistas, reguladores y empresas que hoy forman parte de la nueva infraestructura financiera.

Andrés Fontao (Ilustración de Lorena Martínez)

Y es que cuando Fermín Bueno y Andrés Fontao fundaron Finnovista en 2013, hablar de Fintech todavía era hablar de una industria en construcción. Hoy, el ecosistema mexicano suma 795 Fintech locales, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar 2026, frente a apenas 158 identificadas en 2016, así ha cambiado.

Por eso, no hay que dejar pasar los reconocimientos entregados en su primera edición. Adolfo Babatz, fundador de Clip; Gabriela Zapata, por inclusión financiera; Rocío H. Robles, por regulación; Visa, que lleva Francisco Valdivia en México por innovación abierta, y QED Investors, por capital de riesgo, representan distintas piezas de esa evolución y sólo un pequeño ejemplo de la transformación que ha habido, y es que no hay que olvidar que el dato financiero es contundente: detrás de esas 795 empresas hay una década de capital, innovación y construcción de mercado. Y Finnosummit ha estado documentando buena parte de esa transformación.

Negocios W

Porque en el periodismo financiero, como en los negocios, cerrar una etapa también significa abrir nuevas oportunidades, este viernes termina “Negocios W” en W Radio, pero está conversación continuará.

Moneda en el Aire, el concepto que nació en el papel y llegó a la radio, seguirá su camino en nuevos espacios audiovisuales, con la misma intención: contar historias, poner sobre la mesa los temas que importan y, sobre todo, hacer preguntas.

Gracias a W Radio por haber abierto las puertas para que este proyecto encontrara una voz en la radio; gracias también a cada uno de los patrocinadores que han confiado en él, a todos y cada uno de mis colaboradores que se dieron el tiempo para preparar sus participaciones, pero especialmente, a la audiencia que estuvo del otro lado del micrófono en cada emisión.

Porque son los lectores, los radioescuchas y quienes nos acompañan en cada plataforma quienes terminan dando sentido a cualquier proyecto periodístico.

Se cierra una etapa en la radio, cambia el espacio, pero la conversación continúa.

La moneda, por ahora, sigue en el aire.