Altor lleva la primera emisión simplificada a la BMV

La reforma al mercado de valores ya tiene su primera prueba de fuego. Y es que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lleva Jorge Alegría recibió la solicitud de la primera emisión bajo el régimen de inscripción simplificada y no es precisamente una operación menor: Adventus Capital, con Altor Casa de Bolsa como fiduciario, busca colocar hasta 560 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios.

Jorge Alegría (Ilustración de Laura Mancilla)

El anuncio se da en un momento clave para la economía mexicana y para el mercado, en un año en que no se ha tenido el crecimiento esperado, y donde el mercado sortea con dificultades nuevas emisiones. El anuncio de que hay un interesado en echar andar por primera vez la ley reformada, es por donde se vea, una buena noticia.

La operación, con plazo de 20 años, tiene además un elemento que explica por qué puede ser relevante para el mercado, y es que ya cuenta con calificaciones AAA/M (e) de PCR Verum y HR AAA (E) de HR Ratings, las dos con perspectiva estable, ambas agencias calificadoras lo dieron a conocer tras el anuncio de la bolsa, sustentada en la estructura de la operación, los flujos de participaciones federales asociados al crédito de Michoacán y el respaldo adicional de títulos FIRA.

Y es precisamente en ese punto, en donde está una de las claves de lo que significa este primer paso de la inscripción simplificada; porque el objetivo es que no simplemente se quite papel y trámites burocráticos, sino reducir barreras de entrada para que más empresas puedan utilizar el mercado bursátil como fuente de financiamiento. La primera emisión permitirá medir si esa simplificación realmente se traduce en menores tiempos y costos para llegar al mercado, y se trata de poner en práctica una reforma al mercado de valores que durante muchos años se pidió.

Fernando Aportela (Ilustración de Laura Mancilla)

La solicitud hecha por Adventus Capital y que tiene a la Casa de Bolsa Altor que fundó Fernando Aportela como fiduciario, muestra el conocimiento de las reformas y sobre todo, el interés que hay en el mercado, porque desde el arranque de operaciones de la casa de bolsa, y desde el punto de vista técnico, ha insistido en la modernización financiera y la necesidad de ampliar las alternativas de financiamiento, además de profundizar el mercado de valores.

La estructura de esta primera operación también manda señales interesantes: hasta 90 por ciento de los activos subyacentes podrá estar representado por créditos a entidades federativas y al menos 10 por ciento por títulos de respaldo FIRA, además de que no se trata de sólo 560 millones de una operación que el mercado esperaba hace mucho se realizara bajo el esquema de la reforma a la ley del mercado de valores con este esquema simplificado, sino en la oportunidad que se abre, por fin, a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que podrán ahora sí abrirse con mayor facilidad a alternativas de financiamiento en el mercado. Este anuncio de la primera emisora simplificada ya tocó la puerta, y ojalá pronto más se sumen.

Neolpharma: fabricar lo que se importa

Luz Astrea Ocampo (Ilustración de Laura Mancilla)

Grupo Neolpharma quien tiene al frente a Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco elevará a mil 750 millones de pesos la inversión destinada este año a fortalecer su operación en Toluca, con mil millones de pesos ya invertidos y otros 750 millones para una nueva etapa. El proyecto generará más de 500 empleos directos y permitirá ampliar la producción de insumos para la industria farmacéutica, lo que muestra el alto potencial de esta industria en México.

No hay que olvidar que Neolpharma adquirió este año la planta Signa, de la canadiense Apotex, en Toluca, especializada en la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API) y ahora con la nueva inversión podrán ampliar la capacidad para producir estos componentes, fundamentales para la elaboración de medicamentos, en un mercado donde, de acuerdo con datos citados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), más de 85 por ciento de los API utilizados en México provienen del exterior.

Así como lo han hecho otros laboratorios, Neolpharma busca aprovechar la infraestructura que ya tiene para avanzar hacia una mayor integración de la cadena farmacéutica. La empresa prevé fortalecer la fabricación nacional de materias primas y reducir la dependencia de proveedores externos, una estrategia que coloca a la planta mexiquense en una posición más relevante dentro de su operación, una buena noticia.

Los bloqueos del IMSS

Ayer, el caos llegó a Circuito Interior durante varias horas, tras los bloqueos de trabajadores y jubilados del IMSS que tiene al frente a Zoé Robledo, quienes tenían un pliego bastante pliego, presentado en pleno momento revisión del presupuesto 2027. Y es que los trabajadores exigieron 10 por ciento de aumento directo al sueldo base, rechazando el 2.9 por ciento aprobado al tabulador; mayor abasto de medicamentos, material y equipo médico; contratación de personal para cubrir plazas; recuperación del régimen de jubilaciones y pensiones; rechazo al traslado de recursos a las Afores y un retiro digno. Este último punto, tal como sucedió con los maestros, de que no aprueban los cambios en el tema de jubilación por Afores.

Desde luego, también reclamaron respeto a los derechos sindicales, libertad de expresión y que no existan intimidaciones ni represalias.

Pero lo más importante es que en materia financiera no hay mucho margen hacia donde moverse, ya que el incremento aprobado por el sindicato se presenta como 8.55 por ciento, pero no todo llega al sueldo base: incluye 2.9 por ciento al tabulador, 3.9 por ciento al Concepto 11 y 1.75 por ciento asociado a aportaciones para cuentas individuales de retiro de trabajadores de la llamada nueva generación. Para los inconformes, el resultado es que el salario tabular prácticamente no se mueve.

Para el director del IMSS, que enfrenta diversas presiones con la integración del IMSS Bienestar a la estructura hospitalaria ya de por sí complicada, incluir el incremento de salario se ve difícil dado las presiones presupuestales que se tienen.

Ya veremos si lo que se ve como negociación laboral no termina convirtiéndose en otro problema operativo para el Instituto, o peor aún un tema como el que ya se vivió con los maestros hace unos meses, por el asunto pensionario.

¿Ningún banco con Luis Miguel?

Luis Miguel (Ilustración de Laura Mancilla)

Una simple foto, con la fecha 2027 y la palabra tour en las redes del cantante Luis Miguel generó un revuelo todos lados, pero no sólo ahí, sino también en la industria bancaria. Así es, porque hay que recordar que en su gira anterior fue Santander que lleva en México, Felipe García, quien obtuvo la preventa, ya que Banamex optó por no entrarle, ante los incumplimientos que anteriormente había tenido el cantante. Luego del éxito de la gira y de agotarse las fechas y ventas acordadas, HSBC con Jorge Arce aprovechó para retomar unas fechas y el gran cierre en el estadio GNP; ahora tras el anuncio, varios directivos no saben quién tiene o pueda ganar la preventa, y no se descarte que como sucedió con Taylor Swfit o BTS, el artista decida una venta directa, sin banco exclusivo de por medio, ya veremos quien gana.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.