Naim Darrechi abandona México tras denuncia de la mamá de Abelito: ‘Si procede ya veré si vengo’

Naim Darrechi subió una foto donde confirmó que salió de México. (Foto: Cuartoscuro/Imagenmodificada con CHATGPT)

Tras el proceso legal que inició la mamá de Abelito contra Naim Darrechi, el exnovio de Yeri Mua se fue de México para dar “una vuelta al mundo”, pero no descartó regresar si es que la denuncia procede.

De acuerdo con Naim Darrechi, sus seguidores decidieron su destino en una dinámica realizada en sus redes sociales y el país ganador fue Argentina.

La salida del influencer español ocurrió el mismo día en que se dio a conocer el comunicado de Cristina Romero, mamá de Abelito, aunque él aseguró que ya tenía contemplado realizar este recorrido.

Naim Darrechi publicó diferentes videos y fotos luego de que se difundió públicamente la denuncia de la mamá de Abelito en su contra. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Naim Darrechi tras la denuncia de la mamá de Abelito?

Antes de abandonar México, Naim Darrechi, desde el aeropuerto, reaccionó durante una transmisión en vivo sobre las acciones legales anunciadas por Cristina Romero.

“Primero veremos si procede esa demanda, si es así, ya veremos si venimos, pero no hablemos del tema. Ella está en todo su derecho de hacerlo, adelante, no importa, y arreglaremos nuestras cosas”, mencionó.

El influencer cuestionó la gravedad de lo ocurrido durante la fiesta de Abelito y sostuvo que, desde su perspectiva, la interacción había sido consensuada. “No me gusta andar en esas cosas, pero no es tan grave lo que pasó, la real. Lo hubiera bailado otra persona y nadie estaría diciendo absolutamente nada. La señora quería y se le vio en la cara”, declaró.

Estas palabras ocurrieron después de que Darrechi ofreciera una primera disculpa por la forma en que bailó con la mamá de Abelito.

“Todos estuvieron super bien conmigo y como fueron educados conmigo, lo fui con todos (...) La cagué, si le hicieran lo mismo a mi mamá, para mí sería motivo de bronca, discúlpame, Abelito, estuvo fatal, lo siento y la verdad que perdí la cabeza en ese momento”, declaró en una transmisión.

¿Por qué la mamá de Abelito emprendió acciones legales contra Naim Darrechi?

Cristina Romero anunció acciones legales luego de señalar que fue víctima de conductas de naturaleza sexual durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, realizada el 27 de septiembre.

En un comunicado, la mamá de Abelito afirmó que sufrió “tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento”, los cuales, según su versión, ocurrieron bajo la excusa de estar bailando.

El documento señala a tres jóvenes del medio artístico por estos hechos: Naim Darrechi, el argentino Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, conocido como ‘El Suavecito’. Romero aclaró que será la autoridad competente la encargada de investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

La madre de Abelito también pidió que no se convierta la situación en motivo de burlas o publicaciones denigrantes y defendió el derecho de las personas a denunciar cuando consideren que fueron víctimas de violencia sexual.

Tras la publicación del documento legal, el exfinalista de La Casa de los Famosos México respaldó a su mamá: “Te apoyo, mamá, y estoy contigo hasta el final”.

Una fiesta de Abelito terminó con varias polémicas y una denuncia de su madre por tocamientos y roces sin consentimiento (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué pasó en la fiesta de Abelito con Naim Darrechi?

La controversia comenzó después de que circularan videos de la fiesta de cumpleaños de Abelito, en los cuales se observa a Naim Darrechi bailando muy cerca de Cristina Romero. Las imágenes generaron críticas en redes sociales y posteriormente el español ofreció disculpas por su comportamiento.

Pero el episodio no fue el único conflicto protagonizado por Darrechi esa noche. El influencer también tuvo un altercado con Aarón Mercury, situación en la que tuvo que intervenir Aldo De Nigris para evitar que la discusión escalara.

De acuerdo con la versión de Darrechi, el enfrentamiento comenzó después de que Mercury se acercara a reclamarle por su actitud. El español reconoció haberle lanzado una lata durante el altercado y posteriormente abandonó el lugar.

Aarón Mercury explicó que intervino después de observar comportamientos de Darrechi que, según su versión, estaban incomodando a algunas mujeres presentes en la celebración.