Jalisco empieza el mes con calor y lluvias para el jueves 1 de octubre

Las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Guadalajara serán de cielo cubierto. (Cuartoscuro).

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el jueves 1 de octubre presenta temperaturas cálidas y cielo cubierto.

Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tendrán máximas que alcanzan los 31.0°C, con la posibilidad de lluvias fuertes por el huracán ‘Rachel’.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Qué temperaturas se esperan en Guadalajara y sus municipios?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 15.3°C y la máxima de 31.0°C. Por su parte, Zapopan registrará una mínima de 15.7°C, y llegará también a los 31.0°C durante el día, manteniendo un ambiente caluroso.

Tlaquepaque tendrá una mínima de 15.7°C y una máxima de 31.0°C. Tonalá, con una mínima de 16.3°C, compartirá la máxima de 31.0°C. Estas cifras muestran un día cálido y con poca variación térmica entre los principales municipios.

. Clima en Jalisco para el jueves 1 de octubre. (Conagua).

¿Habrá lluvias en Jalisco este jueves 1 de octubre?

Las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Guadalajara serán de cielo cubierto. El viento se mantendrá ligero, a 4 km/h. Sin embargo, la tormenta tropical Rachel traerá un temporal de lluvias al occidente de México, incluyendo la región de Jalisco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes para Jalisco, debido a la circulación de Rachel. Esto podría generar aguaceros significativos, especialmente en la tarde y noche, afectando varias zonas del estado.

¿Cómo será el clima en Jalisco los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 2 de octubre: Máxima de 33°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 3 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 15°C, Cielo cubierto, viento de 3 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Cielo cubierto, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas para el viernes, alcanzando los 33°C, para luego descender progresivamente hasta los 29°C el domingo. Las mínimas se mantendrán estables, con cielos nublados o cubiertos.

Clima en Jalisco para el viernes 2 de octubre. (Conagua).

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias, se recomienda a los habitantes de Jalisco que se mantengan hidratados bebiendo suficiente agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

También es prudente tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. La posibilidad de lluvias podría afectar la movilidad, por lo que se aconseja planificar los traslados y conducir con cautela para evitar accidentes en las vialidades.

¿Cómo afecta el clima las actividades en Jalisco?

El clima pronosticado para este jueves podría impactar las actividades al aire libre y los eventos deportivos. Las lluvias fuertes pueden interrumpir planes y complicar el tráfico en la Zona Metropolitana, por lo que es vital estar atento a los avisos.

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