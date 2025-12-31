‘Bien ahí, rey’: ¿En qué invertir un millón de dólares? Los tips financieros de Roberto Palazuelos

Este es el consejo de Roberto Palazuelos para invertir un millón de dólares y no fracasar en el intento. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

¡Piensa en grande, paps! Roberto Palazuelos no solo ha construido una carrera como actor, sino que también se ha consolidado como un empresario con amplia experiencia en el sector turístico. Desde esa faceta, el llamado 'Diamante Negro’ compartió un consejo clave para invertir un millón de dólares y reducir el riesgo de fracasar en el intento.

Propietario del hotel Diamante K, Palazuelos se asume como uno de los pioneros del turismo en Tulum, destino en el que también es dueño de la taquería Tacos Papi y de otros proyectos.

Roberto Palazuelos reveló algunos consejos para invertir dinero. (Foto: Cuartoscuro)

Los consejos de Roberto Palazuelos para invertir

Dicen que el conocimiento es poder y para el empresario Roberto Palazuelos es un requisito indispensable al momento de invertir, ya sea un millón de dólares o cualquier otra cantidad.

A su parecer, el éxito en los negocios depende de que surja una buena oportunidad, pero también de saber reconocerla y aprovecharla, siempre y cuando se tenga un entendimiento claro del sector empresarial en el que se decide arriesgar el capital.

“Donde tengas el conocimiento, el éxito se da cuando llega la oportunidad, pero necesitas conocer para aprovecharla, si no tienes un grado de experiencia la vas a perder, solo así se es exitoso”, declaró en el pódcast Entre Creadores, publicado el pasado mayo.

Si el actor Roberto Palazuelos tuviera que invertir un millón de dólares, su apuesta sería clara: la hotelería, un sector que domina y en el que cuenta con la experiencia necesaria para evaluar a fondo cualquier propuesta de negocio.

“Yo lo invertiría siempre en algo que conozco. Por ejemplo, la hotelería es un negocio muy bonito: eres anfitrión, atiendes bien a la gente y cuidas cada detalle para marcar la diferencia. Es un giro noble, pero requiere capacitación”, explicó.

Si el interés está puesto en un negocio específico, Palazuelos recomienda trabajar primero para otro empresario y aprender cómo se manejan las cosas “desde abajo”. En el caso de la hotelería, sugiere iniciar en áreas como recepción, donde se aprende a tratar al cliente, vender a los turistas y entender los procesos que permiten ofrecer un servicio distinto y de mayor calidad.

Sin embargo, si no se cuenta con conocimiento previo sobre algún giro de negocios, el dueño de las taquerías Papi recomienda invertir el millón de dólares en tierras, aunque advierte que se trata de una decisión que debe tomarse con cautela: “Siempre debes tener cuidado y tomar en cuenta distintos aspectos”.

Entre los puntos clave que, de acuerdo con Palazuelos, deben revisarse antes de invertir en bienes raíces están:

Revisar registro de la propiedad

Que el nombre del registro coincida con el del vendedor

Investigar que no exista una demanda, embargo o cualquier problema legal contra el propietario o el predio

Checar las escrituras y su legitimidad

Acudir al lugar para conocer la accesibilidad y su ubicación exacta

Comprobar que el predio no esté invadido

Conocer la densidad del suelo y el tipo de construcción permitida en el lugar

Atender estos criterios, explicó, permite reducir el riesgo de perder dinero de forma abrupta, una situación que puede presentarse con frecuencia en el sector inmobiliario cuando no se realiza una revisión adecuada.

Roberto Palazuelos es dueño de diferentes hoteles en Tulum. (Foto: Cuartoscuro/imagen generada con IAGemini)

¿En qué negocio no invertiría Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos ha diversificado su patrimonio en distintos proyectos, entre ellos hoteles en Tulum, complejos que integran restaurantes y su conocida taquería; sin embargo, hay un tipo de negocio en el que asegura que no invertiría ni un solo peso.

“Yo no invertiría en bitcoins porque no sé nada del negocio. No digo que sea un mal negocio, simplemente no tengo la más mínima idea al respecto”, afirmó el empresario, al reiterar que su estrategia de inversión se basa en apostar únicamente por sectores que domina.