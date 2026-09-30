Marival Resorts amplía su oferta de bienestar y gastronomía en Riviera Nayarit

Marival Resorts incorporó nuevas experiencias de bienestar y gastronomía a sus propiedades de Riviera Nayarit, con propuestas dirigidas tanto a familias que viajan con niños pequeños como a huéspedes interesados en explorar nuevos conceptos culinarios durante sus vacaciones.

Una de las principales novedades es Little Moments Wellness Experience, disponible en Armony Marival Resort & Spa Punta de Mita y Marival Distinct All Suites & World Spa. La experiencia está diseñada para bebés de seis meses a tres años y busca acercarlos al bienestar mediante una sesión sensorial de 30 minutos acompañados por sus padres.

Disponible durante todo el año, la actividad se desarrolla en un ambiente con música suave, iluminación ambiental, aromaterapia y sonidos producidos con un palo de lluvia. Como parte de la sesión se realiza una hidratación con Eminence Stone Crop Body Lotion, producto orgánico y vegano elaborado con ingredientes botánicos, entre ellos suculenta stone crop, extracto de limón y aceite de germen de maíz.

Foto de Marival Resorts

Al finalizar, las familias reciben una guía de masaje para continuar la experiencia en casa, además de un juguete sensorial y un certificado personalizado. Las tarifas comienzan en 92 dólares por sesión.

La compañía también reforzó su propuesta gastronómica con conceptos presentados durante el verano de 2026. En Armony Marival Resort & Spa abrió ParrotFish, especializado en cocina fusión japonesa inspirada en el Pacífico, así como un Johnnie Walker Bar, con una selección de maridajes. Ambas propuestas forman parte de la experiencia todo incluido de la propiedad.

Por su parte, Marival Emotions Resort & Suites Riviera Nayarit incorporó Champagne Room, un espacio exclusivo para adultos inspirado en la estética parisina. El concepto combina una propuesta culinaria de influencia francesa con champagnes de Moët & Chandon. A diferencia de otras experiencias del resort, esta opción tiene costo adicional y requiere reservación.

Champagne Room, cortesía de Marival Resorts

Las incorporaciones coinciden con el crecimiento del llamado destination-maxxing, concepto que describe a los viajeros que buscan extender sus estancias y aprovechar un mismo desplazamiento para sumar experiencias y destinos cercanos. Datos de American Express indican que 72% de los viajeros consultados planeaba agregar entre tres y cuatro días a un viaje, mientras 42% prefería permanecer en el mismo destino o explorar sus alrededores.

Desde las propiedades de Marival Resorts, los huéspedes pueden combinar la estancia con recorridos por Punta de Mita, Sayulita, Puerto Vallarta e Islas Marietas, integrando actividades de naturaleza, gastronomía y bienestar dentro de un mismo viaje.