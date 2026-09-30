Sergio Mayer pide licencia para ser ‘un villano’: Confirman su participación en nuevo reality show

Sergio Mayer pidió licencia para volver a un reality show, justo como lo hizo para La Casa de los Famosos de Telemundo, aunque en esta ocasión se sumó a Juego de Villanos, un nuevo programa de televisión.

La incorporación del actor y diputado federal fue confirmada este 30 de septiembre, después de que surgieran rumores de que iba a ingresar como participante de La Granja VIP, pero finalmente no se unió al proyecto y el lugar que presuntamente era para él se lo quedó Pablo Montero.

El programa será conducido por Facundo y tendrá como premio 200 mil dólares para quien consiga el título de ‘Emperador Villano’.

Sergio Mayer se unió al reality show 'Juego de villanos'. (Foto: Telemundo)

¿De qué trata ‘Juego de Villanos’?

Juego de Villanos reunirá bajo un mismo techo a estas 18 personalidades para enfrentarlas en una competencia basada en estrategia, alianzas, rivalidades y eliminaciones.

En cada episodio, los participantes deberán superar diferentes desafíos y utilizar su capacidad para negociar, formar alianzas y enfrentarse a sus rivales. La dinámica permitirá que las relaciones dentro de la competencia cambien conforme avance la competencia.

Al final, solamente uno conseguirá convertirse en el ‘Emperador Villano’ y llevarse el premio de 200 mil dólares en efectivo (3 millones 614 mil pesos).

¿Cuándo se estrena ‘Juego de Villanos’?

El estreno del nuevo reality show donde sale Sergio Mayer está programado para el martes 20 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México a través de Telemundo en Estados Unidos

Además de la señal de televisión, los episodios estarán disponibles a través de la aplicación de Telemundo y, al día siguiente, en Peacock.

¿Quiénes son los participantes de ‘Juego de Villanos’?

El reality contará con 18 participantes, entre ellos Sergio Mayer, Aleska Génesis, Lis Vega, Sandra Itzel, Alex Caniggia, ‘Yam Yam’ Arocho, Julia Argüelles, Alex Ghita y Salvador Zerboni.

A ellos se suman los primeros nueve famosos que Telemundo había anunciado:

Yina Calderón

Alicia Machado

Nahomi Mejía

Plutarco Haza

Luca Onestini

Arleth Terán

David Ponce

Awilda Herrera

Miguelito

La competencia será conducida por Facundo, quien estará al frente de este formato basado en House of Villains, de NBCUniversal Formats.

“Me van a meter a la jaula de los leones y yo tengo que mantener el orden. Es gente acostumbrada a salirse con la suya (...) me puse a ver entrevistas de cada uno de ellos para molestarlos y conocer sus debilidades”, declaró Facunto en una entrevista para Telemundo.

¿Dónde ver ‘Juego de Villanos’?

En México, Juego de Villanos podrá seguirse a través de Telemundo Internacional, señal que está disponible en diferentes servicios de televisión de paga.

En izzi, Telemundo Internacional aparece en el canal 205, mientras que en Megacable está disponible en el 214 en señal SD y 1214 en HD.

¿Qué pasó con la licencia de Sergio Mayer?

El 24 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió a Sergio Mayer una licencia por tiempo indefinido, con efectos a partir del 31 de agosto de 2026. La solicitud había sido presentada por el legislador cinco días antes y, en ese momento, el documento no especificaba el motivo de su separación.

El nuevo permiso llegó meses después de que Mayer también se separara temporalmente de su cargo para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo. Aquella participación provocó un procedimiento dentro de Morena y posteriormente Sergio Mayer renunció a su militancia en el partido.