Ruth González y Lilly Téllez chocan en el Senado; legisladora del Verde denunciará a la panista

La senadora Ruth González Silva, del Partido Verde, y quien se perfila como candidata en San Luis Potosí, denunciará a su homóloga del PAN, Lilly Téllez García, luego de un altercado entre ambas durante la discusión de las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal federal, bautizada por la oposición como ‘ley antimeme’.

Durante el debate, la senadora Téllez García reprodujo una parodia de la película Der Untergang (La Caída), que aborda las últimas horas del régimen nazi, pero sobrepuestas las imágenes con políticos de Morena.

En ese video apareció Ricardo Gallardo, gobernador en San Luis Potosí, y esposo de la senadora ecologista, quien reprochó a la panista.

“¡Cuide sus referencias! Yo no estoy en contra de la libertad de expresión; sin embargo, que usted replique la imagen del gobernador de San Luis Potosí es delicada, no tiene fundamentos y eso se llama difamación".

Lilly Téllez denuncia ser amenazada

Lilly Téllez consideró las palabras de la ecologista como amenaza.

“Sus amenazas son particularmente serias, porque usted y su esposo están asociados con cárteles en su estado y por eso, se lo repito, son particularmente serias.

“Usted está ahí sentada con esa sonrisita, porque sabe que usted y su esposo tienen el apoyo de cárteles muy violentos, muy ricos y usted tiene la desvergüenza de venir a amenazar con el apoyo de los cárteles que asesinan. Así que tenga usted cuidado, tenga usted cuidado, no sea cínica. México sabe que usted y su marido son unos corruptazos”.

La abanderada del PVEM no se quedó callada y anunció una denuncia, aunque no el sentido de ésta.

“Quiero que quede asentado en el diario de los debates que además de ser violentada, fui señalada y amenazada, y que en ningún momento hubo una amenaza por mi parte para otra persona, fui muy respetuoso. Pedí respeto para mi familia, para un ejecutivo estatal, y por supuesto que haré la denuncia correspondiente”, advirtió Ruth González Silva.