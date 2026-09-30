Oficinas expanden y amplían oferta en Guadalajara

El mercado corporativo de Guadalajara consolidó su posición en el segundo trimestre del año. (Foto: CBRE México)

El mercado corporativo de Guadalajara consolidó su posición en el segundo trimestre del año, al sumar un inventario de 836 mil m2 e incrementar la oferta con 30 mil 100 m2 de nuevos espacios.

Lo alcanzado en el inventario A y A+ en la Zona Metropolitana de Guadalajara es resultado del crecimiento en la demanda de sectores de tecnología, servicios especializados y farmacéuticos, de acuerdo con el último reporte de CBRE México.

Con esta dinámica, la tasa de vacancia llegó a 11.3 por ciento equivalente a 94 mil 300 m2 disponibles, efecto de los nuevos proyectos incorporados al mercado concentrados en los corredores Zona Financiera y López Mateo – Américas.

El reporte indica que la demanda de espacios corporativos en Guadalajara está respaldada por la expansión de sectores estratégicos, misma que “ha incrementado su presencia en la ciudad y fortalecido la necesidad de infraestructura de oficinas más flexible, eficiente y adaptada a esquemas operativos de mayor complejidad”.

Esta inercia ha permitido al mercado consolidarse como un mercado concentrado en actividades de valor agregado.

En el lapso de referencia, la dinámica del mercado evidenció un cambio frente al trimestre previo, reflejado en una absorción neta que se mantuvo en terreno positivo con 828 m2, mientras que la absorción bruta alcanzó 7 mil 350 m2.

Estos indicadores, de manera acumulada, hicieron factible que la absorción bruta superara los 17 mil 800 m2 al cierre de la primera mitad del año, con una absorción neta cercana a 8 mil 400m2 señal de la continuidad en la ocupación.

Solidez de precios

Un factor que complementa el posicionamiento del mercado de oficinas tapatío a partir del fenómeno del nearshoring es el enfoque de la firma Spot2 que destaca en el precio de renta que creció 7.64 por ciento al alcanzar un promedio de 20.99 dólares por m2, tendencia cercana al doble del incremento nacional que es de 3.98 por ciento.

La plataforma de propiedades comerciales destaca que este salto en los precios de renta obedece al impulso de la llegada de operaciones de ensamble, prueba e ingeniería de semiconductores “que demandan oficinas para centros de investigación y desarrollo”.

Esta inercia se observa desde 2024, año en que la capital de Jalisco recibió un nuevo impulso de empresas tecnológicas con un impacto de la actividad inmobiliaria, luego de la incorporación de la política pública Tech Hub Act que buscó desarrollar talento especializado a empresas establecidas en la zona.

Hace dos años, la inercia impactó el inventario clase A que registró un crecimiento anual de 12.6 por ciento.